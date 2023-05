Dortmund muss im Titelkampf gegen Wolfsburg nachlegen

Dortmund ist nach dem Zittersieg der Bayern im Meisterrennen unter Zugzwang.

Die Wut nach Dortmunds 1:1 in Bochum - als sich die Gäste um einen Elfmeter geprellt sahen - sollen die Wolfsburger mit Patrick Wimmer am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Sport24-Liveticker) zu spüren bekommen. Trainer Edin Terzic schlug kämpferische Töne an und räumte seinem Team im Fernduell weiter gute Chancen ein. "Wir haben noch vier Spiele Zeit, dafür zu sorgen, dass wir uns am Ende nicht über diesen Abend in Bochum ärgern müssen", sagte Terzic. "Bei allen Rückschlägen haben wir es immer noch in greifbarer Nähe, unser Ziel zu erreichen."

Will Bayern als Käufer für Schlagzeilen sorgen, könnte Dortmund dies als Verkäufer tun. Jungstar Jude Bellingham steht laut Berichten vor einem Transfer zu Real Madrid. Der 19-jährige englische Nationalspieler soll sich mit den Spaniern schon einig sein. Terzic verwies auf Erfahrungen aus den vergangenen Jahren mit ähnlichen Störgeräuschen zum Saisonende, als andere umworbene Dortmunder Profis für Schlagzeilen gesorgt hatten: "Letztes Jahr war es Erling Haaland, davor war es Jadon Sancho. Das sind Themen, die finden weder bei uns in der Kabine noch im Trainerbüro Platz."