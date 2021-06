Krimi um Arnies Bologna-Wechsel

Der Wechsel von ÖFB-Star Marko Arnautovic zum FC Bologna war so gut wie sicher in trockenen Tüchern, hallte es zuletzt durch die Medienlandschaft. Doch scheinbar gibt es noch einige Hürden zu überwinden. Bisher ging man davon aus, dass Arnie seinen Vertrag mit seinem Klub Shanghai Port aufgelöst hatte. Jetzt folgte aber ein Medienbericht aus China, indem der der Verein klarstellte, dass der Angreifer noch immer ein Spieler des Klubs sei. Jedoch sei es noch ungewiss, ob der 31-Jährige nach Shanghai zurückkehren würde.

After a reputable source claimed Marko Arnautovic is set to join Bologna as a free agent, local media in Shanghai responded that it's not true. They said Marko Arnautovic is still a player of Shanghai Port(as per the club)but it's uncertain whether he would return to Shanghai. pic.twitter.com/r7N3y3SB5c