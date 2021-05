DFB-Team tankt Kraft in Seefeld

Deutschland schlägt seine Trainingszelte kurz vor der Europameisterschaft in Seefeld auf.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Freitag in Tirol in die EM-Vorbereitung. Bis zum 6. Juni absolviert das Team um die prominenten Rückkehrer Thomas Müller und Mats Hummels ein Trainingslager in Seefeld. Bis zum Mittag soll der Großteil der 26 von Bundestrainer Joachim Löw nominierten Akteure im Teamhotel eintreffen. Das erste Training findet am späten Nachmittag auf dem Olympiagelände statt. "Die Intensität wird hochgefahren", kündigte Löw an.

Am 2. Juni bestreitet die deutsche Mannschaft in Innsbruck das erste von noch zwei Testspielen gegen EM-Teilnehmer Dänemark. Einige Spieler werden erst später nach Österreich kommen. Bei Toni Kroos ist offen, wann er nach seiner Corona-Infektion anreisen kann. Beim Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Chelsea am Samstag in Porto sind zudem vier DFB-Spieler dabei.