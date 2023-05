Freiburg will gegen Leipzig Revanche für Pokal-Abreibung

Wenige Tage nach dem eindeutigen Aus im DFB-Pokal gegen Leipzig kann Freiburg in der Liga Revanche nehmen.

Der Kampf um die Europacup-Startplätze in Deutschland spitzt sich zu. Vier Spieltage vor Schluss kommt es am Samstag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) zum brisanten Revanche-Duell zwischen Freiburg und RB Leipzig. Während es für die Bullen heißt: Nach der Gala kommt die Pflicht, brennt das Team rund um die ÖFB-Legionäre Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart auf Rache für die Pokal-Schmach.

Auch die Statistik spricht klar gegen die Hausherren. Die Streich-Elf konnte erst eines der sechs direkten Duelle gegen eine Mannschaft aus den Top 5 der Bundesliga gewinnen. Bullen-Coach Rose warnt: "Wir bleiben sehr bei uns, wissen, was Freiburg imstande ist zu leisten. Wir versuchen zu liefern, alle zusammen, da müssen wir nochmal alles raushauen an Energie, was in uns drinsteckt"

Im Pokal am Dienstag sorgten einige Fans mit einem versuchten Platzsturm für einen Eklat. Die Übeltäter wurden ausgeforscht und bekamen Stadionverbot. Dennoch soll das Stadion erneut zum Hexenkessel werden. "Nach der Vorgeschichte vielleicht noch ein Tick heißer", vermutet Rose.