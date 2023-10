Die Fußball-WM 2030 wird auf drei Kontinenten und in sechs Ländern ausgetragen.

Wie der Weltverband FIFA am Mittwoch mitteilte, wurde die gemeinsame Kandidatur von Spanien, Portugal und Marokko vom Council als einzige Bewerbung für das Turnier in sieben Jahren zugelassen. Zudem werden in Anlehnung an die erste WM 1930 drei Partien in Südamerika steigen, und zwar in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Offiziell abgesegnet wird diese Entscheidung auf dem FIFA-Kongress 2024.

Die Endrunde 2030 wird ebenso wie jene 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit 48 Mannschaften und 101 Spielen stattfinden. Als potenzielles Finalstadion gilt laut diversen Medien Madrids Estadio Bernabeu. Für die WM 2034 kommen laut FIFA Länder aus dem asiatischen und ozeanischen Kontinentalverband infrage. Diversen Medienberichten zufolge soll Saudi-Arabien die besten Chancen haben - in diesem Fall würde es wie 2022 in Katar eine Winter-WM geben -, auch Australien darf sich Hoffnungen machen.