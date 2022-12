Austria-Edelfan Stipsits: "Heute ist kein guter Tag"

Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipsits ist bekennender Austria-Fan – und über das Aus von Trainer Manfred Schmid ganz und gar nicht glücklich.

Am Montag gab Austria Wien überraschend die Trennung von Schmid bekannt. Man habe sich nicht über einen gemeinsamen Weg für die Zukunft einigen können, hieß es seitens des Klubs. Bei Fans stößt die Entscheidung auf viel Unverständnis – so auch bei Edelfan Thomas Stipsits. Auf Facebook richtet der Kabarettist persönliche Worte an den nunmehrigen Ex-Coach der Veilchen. Stipsits bedankt sich bei Schmid für dessen "unermüdlichen Einsatz" und dessen Fähigkeit, junge Spieler zu motivieren. Schmid habe die Gabe, "uns Fans selbst in der Stund einer Niederlage jubeln zu lassen" und darüber hinaus einen "lupenreinen, menschlichen Charakter".

"Heute ist kein guter Tag", betont Stipsits. "Du wirst fehlen. Fühl dich an unser violettes Herz gedrückt", schreibt er abschließend mit emotionalen Worten und mehreren violetten Herz-Emojis.