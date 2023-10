Bundesliga macht Red Bull statt Rapid zum Rekordmeister

Ist Rapid gar nicht österreichischer Fußball-Rekordmeister? Die Bundesliga sorgt mit einem Social-Media-Posting für Aufregung bei den Fans. Das steckt dahinter.

"Glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefäscht habe", so lautet ein bekanntes Zitat von Winston Churchill. Denn je nach Betrachtungsweise können Fakten in ganz unterschiedlichem Licht erscheinen. Etwa auch bei der Frage, welcher Fußballklub in Österreich die meisten (Liga-)Titel vorzuweisen hat.

Alle wollen Rekordmeister sein

Gemeinhin gilt der SK Rapid mit 32 Titeln eigentlich als Österreichischer Rekordmeister. Die Hütteldorfer schmücken sich auch selbst gern mit diesen Lorbeeren. Doch die heimische Bundesliga schreibt nun in einem aktuellen Facebook-Posting Red Bull Salzburg diesen Bestwert zu. Zwar wird in dem Beitrag der Begriff "Rekordmeister" nicht explizit erwähnt, dennoch haben die Bullen laut Liga mit 17 Meistertiteln die meisten. In den Kommentaren ist darüber eine hietzige Diskussion unter Fans entbrannt.

Doch wie kann das sein? Die Antwort liegt im Zeitraum, den man für die Zählung der Meistertitel betrachtet. Fakt ist zwar, dass Rapid die meisten Liga-Titel in Österreich errungen hat. Allerdings wurde der Meister bis Sommer 1949 ausschließlich unter Wiener Vereinen ermittelt. Erst ab der Saison 1949/50 wurde eine gesamtösterreichische Staatsliga eingeführt.

Auch Austria Wien nennt sich Rekordmeister

Eine historische Tatsache, auf die sich auch die Wiener Austria beruft – und übrigens ebenfalls den Anspruch auf den Rekordmeister erhebt. Auf ihrer Webseite schreiben die Violetten selbst: "Der FK Austria Wien ist österreichischer Rekordmeister." Laut Statistik hat die Austria nämlich seit Einführung der Staatsliga 1949/50 21 Meistertitel geholt, fünf mehr als Rapid (16).

So kommt Salzburg zum Bestwert

Und was ist nun mit RB Salzburg? Tatsächlich können sich auch die Bullen Rekordmeister nennen – allerdings nur in der Bundesliga. Diese wurde in ihrer aktuellen Form offiziell 1974/75 eingeführt, zuvor wurde in der Nationalliga gespielt. Alleiniger Bundesliga-Rekordmeister ist Salzburg aber auch nur, wenn man – wie die Bundesliga – die drei Titel von Austria Salzburg dazurechnet. Was wiederum bei deren Fans gar nicht gut ankommt.

Eigentlich zwei Bundesliga-Rekordmeister

Seit der Übernahme von Red Bull holte Salzburg nämlich nur 14 Titel in der Bundesliga. Genauso viele wie Austria Wien – so gesehen teilen sich die beiden Klubs den Titel "Bundesliga-Rekordmeister" – und Rapid schaut durch die Finger.

Die Diskussion zeigt jedenfalls: Über Statistik lässt sich auch im Fußball streiten ...