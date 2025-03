1:1 - Salzburg gibt in Altach Sieg aus der Hand

Nach Erfolgen gegen die Wiener Austria und Sturm Graz hat Red Bull Salzburg in der Fußball-Bundesliga wieder Punkte liegen gelassen.

Der Vizemeister musste sich am Sonntag bei Schlusslicht Altach mit einem 1:1 (1:0) begnügen und verpasste damit den nächsten Sieg. Yorbe Vertessen (11.) traf früh für die Elf von Thomas Letsch, dem Nachzügler gelang durch Florian Dietz (80.) per Elfmeter-Nachschuss aber der späte Ausgleich. Mike Bähre war davor an Alexander Schlager gescheitert.

Salzburg verpasste damit den Sprung am WAC vorbei auf Rang drei der Tabelle. Altach hat vor der letzten Runde im Grunddurchgang nun zwei Zähler Rückstand auf den Vorletzten WSG Tirol.

Vertessen nutzt Patzer

Letsch setzte im "Ländle" auf eine offensive Formation, mit Vertessen als offensivsten Part im Mittelfeld. Sein Altacher Gegenpart Fabio Ingolitsch stellte ohne den gesperrten Paul Koller taktisch um und setzte ebenfalls auf die Raute vor einer Viererkette. Bähre kehrte nach einer Sperre zurück. Die Hausherren starteten ambitioniert, fingen sich aber aus einem herben Patzer schon nach zehn Minuten ein Gegentor ein. Der Rückpass von Sandro Ingolitsch auf Dejan Stojanovic fiel zu lässig aus, Altachs Keeper traf beim Rettungsversuch Adam Daghim, Vertessen profitierte und beförderte den Ball ins verwaiste Gehäuse.

Ansonsten war von Salzburg trotz Feldüberlegenheit wenig zu sehen. Ein von Stojanovic parierter Kopfball von Joane Gadou nach einem Eckball (27.) war die beste Chance auf das 2:0. Die Altacher hatten durchaus Szenen um den gegnerischen Strafraum, bei der besten schoss Djawal Kaiba am langen Eck vorbei (25.).

Salzburg verpasst Vorentscheidung

Bei den Rheindörflern kam nach der Pause Dietz für Marlon Mustapha. Salzburg forcierte seine Angriffe. Karim Onisiwo war einem Treffer nahe, dann bediente Oscar Gloukh sehenswert Vertessen, der Winkel für einen Torschuss war aber schon zu spitz. Die Gäste trachten dann zusehends, die Partie nur zu kontrollieren. Schlager blieb unterbeschäftigt - bis zur 78. Minute. Aleksa Terzic traf Ingolitsch bei einem Abwehrversuch im Strafraum an der Fußspitze, Schiedsrichter Isa Simsek entschied sofort auf Elfmeter, ein Einspruch blieb aus. Schlager flog noch ins richtige Eck, Dietz stand aber goldrichtig.

Salzburg setzte noch einmal zur Schlussoffensive an, schon in der Nachspielzeit rettete Stojanovic aus kurzer Distanz gegen den eingewechselten Edmund Baidoo aber das Remis. Ingolitsch' abwechslungsreicher Arbeitstag war nach Gelb-Rot in der 96. Minute dann schon Sekunden vor dem Abpfiff zu Ende.