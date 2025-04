2:0! LASK bleibt in Abstiegsgruppe makellos

Der LASK hat seine Siegesserie in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga fortgesetzt.

Am Karfreitag feierte die Mannschaft von Trainer Markus Schopp mit einem verdienten 2:0 (0:0) gegen die WSG Tirol den vierten Erfolg im vierten Spiel seit der Punkteteilung. Dank eines Doppelschlags durch Christoph Lang (50.) und Robert Zulj (53.) festigten die Linzer ihre Spitzenposition in der unteren Tabellenhälfte, der Vorsprung auf Verfolger Hartberg wuchs auf elf Zähler an.

Die Oststeirer sind am Samstag (17.00 Uhr) noch bei Schlusslicht Altach zu Gast. Während der LASK die "weiße Weste" behielt und zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor triumphierte, sind die Wattener von Coach Philipp Semlic weiter intensiv im Kampf gegen den Abstieg involviert. Der Vorsprung auf die Altacher beträgt vorübergehend zwei Punkte.

LASK startete dominant

Vor 9.100 Zuschauern startete der LASK tonangebend in die Partie. Zwar musste Schopp in der Defensive die kurzfristigen Ausfälle von Kapitän Philipp Ziereis (angeschlagen) und Linksverteidiger George Bello (erkrankt) kompensieren, das fiel wegen der abwartenden Spielweise der Tiroler aber zunächst nicht ins Gewicht. Die Linzer kamen durch den umtriebigen Sascha Horvath, der kurz wegen Schwindelgefühlen behandelt werden musste, zu ersten Möglichkeiten (2., 16.). Bei einem Kopfball von Andres Andrade war WSG-Tormann Adam Stejskal zur Stelle (4.).

Die Tiroler fanden langsam besser ins Spiel, ein ähnliches Feuerwerk wie beim 5:3 gegen Austria Klagenfurt in der Vorwoche bahnte sich aber nicht an. Gefährliche Chancen erarbeitete sich die Semlic-Elf in der ersten Hälfte keine, auf der Gegenseite waren die Versuche von Krystof Danek (42.), Zulj (43., 45.+3) und Maximilian Entrup (45.) nicht zwingend.

Doppelschlag brachte LASK auf Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der LASK im gegnerischen Strafraum deutlich effizienter. Erst blockte Lang einen Klärungsversuch von Johannes Naschberger und vollendete präzise ins linke Eck. Nur wenige Momente später vernaschte Zulj WSG-Abwehrchef Jamie Lawrence und sorgte eiskalt für eine komfortable Führung.

Die Gäste verarbeiteten den Schock schnell und drückten auf den Anschlusstreffer. Erst musste sich LASK-Schlussmann Tobias Lawal nach einem abgefälschten Kopfball von Valentino Müller auszeichnen (63.), dann vergab Bror Blume aus guter Position (64.). Der LASK verlegte sich auf die Defensive und machte es den Tirolern schwer, gefährliche Möglichkeiten herauszuarbeiten. LASK-"Joker" Florian Flecker schoss indes knapp am kurzen Kreuzeck vorbei (74.) und scheiterte mit einem direkten Freistoß an Stejskal (84.).