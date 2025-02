2:1 - GAK gewinnt Keller-Duell in Altach

Die Grazer holen einen wichtigen Auswärtssieg im Ländle.

Dem SCR Altach ist auch zum Start der Frühjahrssaison in der Fußball-Bundesliga kein Befreiungsschlag gelungen. Die Vorarlberger kassierten am Samstag in der Cashpoint Arena im Kellerduell mit dem GAK eine 1:2-Niederlage und liegen nach 17 Partien schon fünf Zähler hinter den nun punktegleich mit Austria Klagenfurt elftplatzierten Athletikern. Es war die 14. sieglose Partie in Folge für das Schlusslicht, unter Trainer Fabio Ingolitsch konnte noch nicht gewonnen werden.

Die Grazer behielten dank Toren von Daniel Maderner (61.) und Jacob Italiano (75.) die Oberhand. Nach zwei Niederlagen zum Herbstende gab es ein wichtiges Erfolgserlebnis. Für die Altacher war ein Treffer von Neo-Stürmer Marlon Mustapha (81.) zu wenig. Unmittelbar zuvor hatte mit Alexander Gorgon ein weiterer "Joker" der Hausherren bei seinem Comeback in der Bundesliga wegen einer rüden Attacke die Rote Karte gesehen.

Jeweils drei Zugänge in Startelf

Beide Teams starteten mit drei Winter-Verpflichtungen. Bei den Altachern bildeten Rückkehrer Benedikt Zech und Steve Noode zwei Drittel der Dreierkette, zudem durfte sich der Deutsche Florian Dietz im Angriff versuchen. Die Grazer setzten mit Florian Wiegele aufgrund dessen Größenvorteilen gegenüber Jakob Meierhofer auf einen neuen Tormann, Antonio Tikvic agierte davor in der Dreierabwehr und Sadik Fofana im Mittelfeld-Zentrum.

Die Altacher hatten schon vor der Pause mehr als 70 Prozent Ballbesitz, gewannen auch deutlich mehr Zweikämpfe, der erste Treffer wäre trotzdem beinahe auf der anderen Seite gefallen. Murat Satin sorgte mit einem Freistoß aus rund 25 Metern, der sich nach einem hohen Abflug an die Latte senkte, für das erste Highlight (24.). Am anderen Ende des Platzes musste sich Wiegele in der 32. Minute bei einem Fridrikas-Abschluss aus elf Metern erstmals auszeichnen.

Zwei Stangentreffer

In der Folge lag die Altacher Führung in der Luft. Zuerst landete ein Dietz-Kopfball nach Lukacevic-Flanke an der Stange (42.), in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war das auch bei einem Freistoß von Luca Kronberger aus spitzem Winkel der Fall. Für den Offensivspieler war in der 56. Minute Schluss, für ihn kam der 36-jährige Gorgon. Der musste mit seinem Team gleich einen Rückschlag verdauen. Altach-Tormann Dejan Stojanovic kam bei einem Zuspiel auf Christian Lichtenberger weit aus seinem Tor heraus und verfehlte den Ball. Der "Joker" legte quer auf Maderner, der keine Mühe hatte, ins leere Tor zu vollenden.

Der Ausweg aus der Bredouille gelang den Altachern auch mit dem in der 71. Minute eingewechselten Mustapha nicht. Die Grazer fanden mehr Räume im Konter vor und machten den Sack zu. Satin (71.) und Maderner (74.) vergaben noch, dafür gelang Italiano das 2:0. Der Außenspieler beförderte eine Satin-Flanke per Kopf ins Tor. Als Gorgon nach einem Tritt auf die Achillessehne von Thorsten Schriebl nach VAR-Studium ausgeschlossen wurde, schien alles vorbei. Schon in der nächsten Aktion drückte allerdings Mustapha den Ball glücklich über die Linie. Damit war noch für eine packende Schlussphase gesorgt.



Daten zum Spiel

SCR Altach - GAK Endstand 1:2 (0:0). Altach, Cashpoint Arena, SR Ebner.

Tore:



0:1 (61.) Maderner

0:2 (75.) Italiano

1:2 (81.) Mustapha

Altach: Stojanovic - Zech, Koller, Noode (46. Milojevic) - Bähre - S. Ingolitsch, Demaku (84. Fadinger), Kronberger (56. Gorgon), Lukacevic (84. Gebauer) - Fridrikas (71. Mustapha), Dietz

GAK: Wiegele - Graf, Filipovic, Tikvic - Italiano (88. Kleinheisler), Fofana, Perchtold (46. Schriebl/95. Kreuzriegler), Rosenberger (46. Lichtenberger/95. Vucic) - Frieser, Maderner, Satin

Rote Karte: Gorgon (80./Foul)

Gelbe Karten: Noode, Milojevic bzw. Filipovic, Graf

