0:0 beim LASK reicht den Vorarlbergern zum Klassenerhalt

Der SCR Altach hat sich mit einem 0:0 beim LASK am Freitag den Klassenerhalt gesichert. Die Vorarlberger profitierten vom Spielverlauf in Klagenfurt und beenden die Saison zwei Punkte vor dem Abstieg.

Mit einem 0:0 beim LASK hat sich der SCR Altach am Freitag den Verbleib in der Bundesliga gesichert. Der Punktgewinn reichte dank des parallelen Ergebnisses in Klagenfurt, wo Hartberg nicht verlor. Altach beendet die Saison auf Rang elf – zwei Punkte vor dem Tabellenletzten aus Kärnten. Für die Linzer steht nun das Europacup-Play-off an.

Verhaltener Auftritt beider Teams

Altach blieb offensiv harmlos. Der LASK rotierte kräftig – Trainer Maximilian Ritscher brachte zehn neue Spieler. Unter anderem kehrte Tobias Lawal ins Tor zurück, der Kanadier Nael Kane gab sein Bundesliga-Debüt. Auf den Tribünen blieb es weitgehend ruhig, da die organisierte Fanszene des LASK der Partie fernblieb.

VAR stoppt frühen Elfmeter

In der 8. Minute wurde ein Elfmeter für Altach nach VAR-Korrektur aberkannt. Marlon Mustapha war zuvor im Strafraum gefoult worden, jedoch stand eine Abseitsstellung in der Entstehung im Weg. Die Linzer kamen in der Folge zu Chancen, etwa durch Adeniran nach einem Konter (30.). Ein missglückter Einwurf von Jerome Boateng sorgte für eine heikle Szene im Altach-Strafraum, Lawal konnte Diawara jedoch stoppen (40.).

Verhaltene zweite Hälfte

Nach der Pause wechselte der LASK mit Horvath, Danek, später auch Zulj und Entrup frisches Personal ein. Entrup hatte per Kopf die beste Möglichkeit der zweiten Hälfte (63.), traf aber nicht präzise. Bei Altach blieb Diawara die einzige Offensivkraft, gefährliche Abschlüsse blieben aus.

Schlusspfiff bringt Erleichterung

Altach zeigte bis zum Ende keine großen Offensivambitionen. Kurz vor dem Abpfiff brandete im Auswärtssektor Jubel auf – die Partie in Klagenfurt war vorbei, der Klassenerhalt war fix. In Altach dürfte nun die Zukunft von Trainer Fabio Ingolitsch Thema werden. Der LASK trifft im Europacup-Play-off am Montag auf Hartberg.