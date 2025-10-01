Altach holt Idrizi! SCR verpflichtet Ex-Schalke-Profi bis Saisonende

Der SCR Altach hat bis Saisonende zugeschlagen. Der Tabellensechste verpflichtet Blendi Idrizi. Der Mittelfeldspieler war zuletzt vereinslos und kennt die Bundesliga von Schalke 04.

Der SCR Altach hat sich mit Blendi Idrizi verstärkt. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb bis Saisonende beim Bundesligisten. Der 27-jährige Deutsch-Kosovare war zuletzt ohne Verein und absolvierte bereits seit Sommer sein Rehaprogramm in Altach.Idrizi bringt wertvolle Erfahrung aus Deutschland mit. Für Schalke 04 bestritt er drei Bundesligapartien, für Schalke und Jahn Regensburg insgesamt 56 Spiele in der zweiten Liga. Zudem ist der Neuzugang neunfacher Nationalspieler des Kosovo.Für den aktuellen Tabellensechsten ist die Verpflichtung ein wichtiger Schritt. Idrizi soll dem Team mit seiner Erfahrung und Offensivstärke weiterhelfen. Der Mittelfeldspieler könnte schon bald sein Debüt für die Vorarlberger geben.