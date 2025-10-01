Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. SCR Altach
Blendi Idrizi
© Getty

Bundesliga

Altach holt Idrizi! SCR verpflichtet Ex-Schalke-Profi bis Saisonende

01.10.25, 17:09
Teilen

Der SCR Altach hat bis Saisonende zugeschlagen. Der Tabellensechste verpflichtet Blendi Idrizi. Der Mittelfeldspieler war zuletzt vereinslos und kennt die Bundesliga von Schalke 04.

Der SCR Altach hat sich mit Blendi Idrizi verstärkt. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb bis Saisonende beim Bundesligisten. Der 27-jährige Deutsch-Kosovare war zuletzt ohne Verein und absolvierte bereits seit Sommer sein Rehaprogramm in Altach.Idrizi bringt wertvolle Erfahrung aus Deutschland mit. Für Schalke 04 bestritt er drei Bundesligapartien, für Schalke und Jahn Regensburg insgesamt 56 Spiele in der zweiten Liga. Zudem ist der Neuzugang neunfacher Nationalspieler des Kosovo.Für den aktuellen Tabellensechsten ist die Verpflichtung ein wichtiger Schritt. Idrizi soll dem Team mit seiner Erfahrung und Offensivstärke weiterhelfen. Der Mittelfeldspieler könnte schon bald sein Debüt für die Vorarlberger geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden