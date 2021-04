Karic wechselt von Altach zu Darmstadt

Emir Karic wechselt mit Saisonende von Altach in die zweite Deutsche Liga zu Darmstadt.

Linksverteidiger Emir Karic verlässt den SCR Altach nach Saisonende und wird künftig für den deutschen Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt spielen. Wie Darmstadt am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis Juni 2024. Karic wechselt ablösefrei, da sein Vertrag in Altach ausläuft. Bei den Vorarlbergern war der Oberösterreicher auch in dieser Saison eine Stammkraft. Bei Darmstadt steht mit Offensivspieler Mathias Honsak bereits ein Österreicher unter Vertrag.