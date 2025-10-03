Alles zu oe24VIP
Sturm
© Gepa

Bundesliga

Sturm jagt Führung! Meister kann in Altach Tabellenspitze übernehmen

03.10.25, 17:03
Meister Sturm Graz winkt in Altach die Tabellenführung. Die Grazer liegen nur zwei Punkte hinter Rapid und kommen mit Rückenwind nach den Erfolgen gegen Hartberg, Salzburg und die Glasgow Rangers.

Meister Sturm Graz gastiert am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Vorarlberg beim SCR Altach. Dem Meister winkt die erstmalige Tabellenführung in dieser Saison. Nur zwei Punkte liegen die Grazer hinter Rapid, dank der Siege über Hartberg, Salzburg und die Glasgow Rangers geht es mit starkem Rückenwind ins Ländle. "Ich weiß schon, dass die Ergebnisse bei Sturm Graz einfach das Wichtigste sind", betonte Coach Jürgen Säumel.

Altach mit Heimstärke als Trumpf

Die Vorarlberger wurden zuletzt durch ein 1:1 gegen die WSG und eine 0:1-Niederlage bei BW Linz gebremst. "Uns erwartet sehr harter Brocken", meinte Trainer Fabio Ingolitsch. Sein Team kann auf die Heimstärke bauen: Acht Spiele in Folge sind die Altacher im Schnabelholz ungeschlagen. "Wenn wir etwas holen, wäre das eine große Überraschung, aber wir trauen es uns zu."

Sturm will vor Pause nachlegen

Säumel muss den "Spagat" zwischen Mannschaftsentwicklung und Ergebnissen schaffen. "Wichtig wird sein, dass wir in Altach nachlegen, und dann geht es in die Länderspielpause." Altach droht bei einer Niederlage das Abrutschen in die untere Tabellenhälfte.

Mögliche Aufstellungen:

SCR Altach - SK Sturm Graz

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Stadion Schnabelholz, Altach
  • Schiedsrichter: Simsek

Ergebnisse 2024/25:

  • 1:2 (a)
  • 1:1 (h)

Altach: Stojanovic - Milojevic, Zech, Koller - Ingolitsch, Bähre, Massombo, Lukacevic - Greil, Diawara, Mustapha

Fraglich: L. Gugganig (Bänderblessur)

Es fehlen: Ouedraogo (gesperrt), Demaku (Schlüsselbein-OP)

Sturm: Christensen - Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic - Hödl, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Horvat - Jatta, Beganovic

Es fehlen: Chukwuani (gesperrt), Chudjakow (Handgelenk), Kayombo (Sprunggelenk), Malic (Knochenmarksödem in Wade)

Live auf Sky.

