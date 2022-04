Altachs Erfolgslauf gegen LASK auf dem Prüfstand

Der SCR Altach befindet sich vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen den LASK deutlich im Aufwärtstrend.

Die Vorarlberger holten aus den vergangenen vier Runden acht Punkte und verließen dadurch den Abstiegsrang. Nun soll der Erfolgslauf gegen die Oberösterreicher fortgesetzt werden. Der LASK gilt zwar als das mit Abstand stärkste Team der Qualifikationsgruppe, müsste sich aber im Falle einer Niederlage mit dem Kampf um den Klassenerhalt befassen.

Magnin steht trotz Aufwärtstrends auf der Bremse

Im Umfeld der Altacher wurde hingegen zuletzt sogar laut über das Erreichen des Europacup-Play-offs nachgedacht - was Trainer Ludovic Magnin nicht nachvollziehen konnte. "Es ist der absolut falsche Zeitpunkt, so zu reden. Wir müssen auf dem Boden bleiben", forderte der Schweizer und meinte außerdem: "Wir heben jetzt nicht ab, genauso wenig, wie wir vor wenigen Wochen aufgegeben haben. Wenn jeder Einzelne von uns einen sachlichen und ehrlichen Job abliefert, bin ich überzeugt, dass wir uns am Ende retten werden."

Seine Mannschaft sei mittlerweile gefestigt, betonte Magnin. "Wenn wir am Samstag gewinnen, sind wir punktegleich mit dem LASK. So schnell kann es im Fußball gehen. Aber auch zwei negative Ergebnisse gegen den LASK würden uns nicht umhauen", versprach der Coach mit Blick auf das "Rückspiel" in einer Woche in Pasching.

Viele Ausfälle beim LASK

Der Linzer Trainer Andreas Wieland muss vor allem krankheitsbedingt gleich auf sieben Profis verzichten, zeigte sich aber zuversichtlich. "Unsere Ausfälle bedeuten gleichzeitig eine Chance für andere Spieler, sich zu beweisen. Von jedem, der im Aufgebot steht, will ich absoluten Erfolgshunger sehen - das sind wir nicht zuletzt unseren Fans schuldig", wurde Wieland in einer LASK-Aussendung zitiert. Vor den Vorarlbergern hat der 38-Jährige Respekt. "Altach wird uns nach ihren guten Leistungen mit breiter Brust empfangen, da sind wir gefordert, von Beginn an dagegenzuhalten."