Auf Rapid wartet ein "Hartberg-Brocken"

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause will Rapid noch einmal den Bundesliga-Turbo zünden.

Allerdings wartet beim TSV Hartberg am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) ein harter Brocken. Denn die Oststeirer von Trainer Markus Schopp liegen in der Tabelle als Vierter vier Punkte vor Grün-Weiß, sind die Liga-Sensation!

Hartberg hat nicht den klingendsten Namen

„Es wartet eine riesengroße Herausforderung auf uns“, sagte Rapid-Trainer Zoran Barisic, dessen Team in den vergangenen neun Pflichtspielen nur eine Niederlage kassiert hat. Zuletzt feierten die Wiener zwei Siege im ÖFB-Cup in Amstetten (5:1) und in der Liga in Altach (2:0). Auch das dritte Auswärtsspiel in Folge soll positiv gestaltet werden. "Wir brauchen eine sehr gute Leistung und ich hoffe, dass wir an die letzten Spiele anknüpfen können. Wir wollen mit drei Punkten nach Hause fahren", erklärte der Coach.

Rapid-Innenverteidiger Leopold Querfeld gab sich zuversichtlich. "Hartberg macht es dieses Jahr extrem gut. Aber wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, denke ich nicht, dass wir große Probleme haben werden, wenn wir konsequent die Tore machen und konsequent verteidigen", sagte der 19-Jährige.

Nach dem letzten Aufeinandertreffen reiste Hartberg mit einem 1:0-Sieg aus Wien ab. Deshalb warnt Barisic: „Sie sind sehr stark, eine sehr unterschätzte Mannschaft. Möglicherweise auch deshalb, weil Hartberg jetzt nicht den klingendsten Namen hat.“ Zudem habe die Schopp-Truppe „nichts zu verlieren und viel zu gewinnen.“ Mit drei Siegen in den jüngsten vier Ligaspielen festigten die Steirer ihren Platz im Spitzenfeld, besonders die Offensive zeigte sich gegen BW Linz (3:2) und Lustenau (4:0) in Torlaune.

Maxi Entrup freut sich auf seinen Ex-Verein

"Sie haben einige interessante Individualisten in ihren Reihen, die Spiele entscheiden können", erklärte Barisic. Im Fokus steht am Samstag Maximilian Entrup, der in acht Ligaspielen acht Tore erzielte und die Torschützenliste anführt. Zur Belohnung rief ihn Ralf Rangnick ins ÖFB-Team ein. „Er befindet sich in einem Flow. Das macht es schwer, ihn zu stoppen“, sagte Barisic über den 26-jährigen Stürmer, der bei Rapid (2016 – 2018) kein Leiberl hatte, in der Liga gerade mal zu zwei Einsätzen und acht Spielminuten kam. Am Samstag wird auch Rangnick auf der Tribüne sitzen, um den Torjäger zu beobachten.

Hartberg-Tormann verspricht heißen Tanz

Für Schopp, der auf den gesperrten Kapitän Jürgen Heil verzichten muss, ist das Heimspiel jedenfalls ein Highlight. "Wenn der Gegner Rapid heißt, ist es noch einmal was Spezielles. Für uns ändert sich dadurch aber wenig", sagte der Trainer. Dass es Hartberg nicht an Selbstbewusstsein mangelt, zeigt Goalie Raphael Sallinger: „Wir sind richtig gut drauf, das Stadion wird brennen, wir werden brennen und wir wollen allen zeigen, dass wir zurecht auf dem vierten Tabellenplatz stehen.“

Mögliche Aufstellung:

TSV Hartberg - SK Rapid, Samstag, 17 Uhr

Stadion: Profertil Arena, Hartberg

Schiedsrichter: Jäger

Bisheriges Saisonergebnis: 1:0 (a)

Hartberg: Sallinger - Brückner, Komposch, Bowat, Pfeifer - Kainz, Sangare - Frieser, Lang, Avdijaj - Entrup

Es fehlen: Heil (gesperrt), Ehmann (Schulter)

Rapid: Hedl - Kasanwirjo, Querfeld, Sollbauer, Auer - Oswald, Kerschbaum - Kühn, Seidl, Grüll - Burgstaller

Es fehlen: Hofmann (Hüftbeuger), Cvetkovic (Knie), Kongolo (verletzt)