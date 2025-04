Austria verliert nach Cup-Aus auch Tabellenspitze

Die erste April-Woche war für die Veilchen ungemütlich. Nach dem bitteren Cup-Aus unter der Woche musste man mit dem 0:0 gegen den WAC auch die Tabellenspitze vorerst wieder abgeben.

Die Wiener Austria hat die erstmalige Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga-Saison eine Runde danach gleich wieder verloren. Die Truppe von Coach Stephan Helm kam am Sonntag in der zweiten Partie der Meistergruppe gegen den WAC über ein torloses Remis nicht hinaus und wurde dadurch vom punktgleichen Titelverteidiger Sturm Graz überholt, der bereits am Freitag gegen Rapid 2:0 gewonnen hatte. Den viertplatzierten Kärntnern fehlen sieben Zähler auf das Spitzenduo.

Für die Wiener gab es vor 11.573 Zuschauern damit nach dem bitteren 0:1-Out im Cup-Halbfinale am Mittwoch gegen Hartberg den nächsten, diesmal allerdings deutlich kleineren Rückschlag. Zu Ende ging auch eine Serie von vier Ligasiegen in Folge. Die Kärntner haben aus den jüngsten vier Meisterschaftsspielen nur zwei Punkte geholt, konnten angesichts des Einzugs ins Cup-Finale unter der Woche und der Tatsache, etwas weniger vom Spiel gehabt zu haben, mit dem Punkt wohl etwas besser leben.

Vier Austria-Änderungen

Bei der Austria gab es im Vergleich zum Cup-Out vier Änderungen. Anstelle des gesperrten Routinier Aleksandar Dragovic und Lucas Galvao rückten Tin Plavotic und Johannes Handl ins Team. Philipp Wiesinger übernahm die Dragovic-Rolle im Zentrum. Im Mittelfeld rückte Marvin Potzmann anstelle des ebenfalls nicht einsatzberechtigten Dominik Fitz in die Startelf. Im Tor stand wieder die nominelle Nummer eins, Samuel Sahin-Radlinger. Bei den Kärntnern gab es mit Cheick Mamadou Diabate, Boris Matic und Markus Pink drei frische Kräfte. Gecoacht wurden sie an der Linie von Co-Trainer Manfred Nastl, der gesperrte Dietmar Kühbauer konnte nur von weiter oben tatenlos zuschauen.

Beide Teams begegneten einander von Beginn an auf Augenhöhe, es ging munter hin und her, viele Eckbälle waren die Folge, gefährliche Torchancen aber Mangelware. Vor allem die Wiener kamen vor der Pause immer wieder gefährlich in den Strafraum, zumeist fehlte jedoch der letzte Pass oder die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.

Wenig Torgefahr

Tin Plavotic verfehlte zweimal das Tor (16., 37.), dazwischen wurde ein Schuss von Nik Prelec gerade noch geblockt (22.). Die Wolfsberger deuteten bei einem Kopfball von Chibuike Nwaiwu (17.) und einem Linksschuss von Thierno Ballo (41.) ihre Gefährlichkeit zumindest an.

Zur Pause blieb WAC-Stürmer Pink in der Kabine, er wurde wegen einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht. Am Spielgeschehen änderte sich wenig, die Wiener hatten ein leichtes Übergewicht, waren öfter in der WAC-Hälfte als umgekehrt, auf eine Topchance wartete man allerdings vergebens. Der WAC wiederum roch nur einmal am Siegestreffer, ein Schuss von Maximilian Ullmann konnte in höchster Not verteidigt werden (65.).

Zahlen & Fakten zum Spiel

FK Austria Wien - WAC 0:0

Wien, Generali Arena

Schiedsrichter: Talic

Gelbe Karten: Plavotic, Barry bzw. Piesinger, Nwaiwu, Diabate

Austria: Sahin-Radlinger - Handl, Wiesinger, Plavotic - Ranftl, Barry, Potzmann (80. Wels), Perez Vinlöf - Fischer - Prelec (88. Raguz), Malone (92. Aleksa)

WAC: Polster - Baumgartner, Nwaiwu, Diabate - Matic (91. T. Gruber), Schöpf, Piesinger, Ullmann - Zukic (71. Kojzek) - Ballo (82. Omic), Pink (46. Gattermayer)