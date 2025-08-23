Alles zu oe24VIP
Austria Wien gegen Hartberg unter Druck
© Gepa

So., 17 Uhr

Austria Wien gegen Hartberg unter Druck

23.08.25, 08:00
Teilen

Austria Wien steht nach einem Fehlstart unter Zugzwang. Gegen Hartberg (17.00 Uhr, Sky) wollen die „Veilchen“ endlich den ersten Sieg holen – und das ohne ihren abgewanderten Spielmacher Dominik Fitz. 

Austria Wien will am Sonntag gegen Hartberg die Ergebniskrise beenden (im Sport24-Liveticker ab 17 Uhr). Nach dem Aus im Cup, dem Aus in der Conference-League-Quali und nur einem Punkt in der Liga ist die Lage angespannt.

Austria muss es ohne Fitz richten

Coach Michael Helm muss dabei auf Dominik Fitz verzichten, der in die MLS gewechselt ist. „Ich bin überzeugt, dass wir gute Lösungen finden werden“, so Helm. Johannes Eggestein, Manprit Sarkaria oder Sanel Saljic sollen die entstandene Lücke füllen. Kapitän Manfred Fischer räumt ein: „Die Dynamik wird sich verändern, weil unser Spiel sehr auf Fitzi aufgebaut war.“ Hoffnung macht die mögliche Rückkehr von Abwehrchef Aleksandar Dragovic.

Hartberg will Austria erneut ärgern

Die Hartberger verloren zuletzt 1:2 gegen Salzburg, zeigten aber eine ansprechende Leistung. Verteidiger Julian Gölles kündigte an: „Die Austria ist bisher hinter den Erwartungen geblieben und will unbedingt gewinnen. Das wollen wir aber auch.“

Brisant: Im Cup-Halbfinale im Frühjahr setzte sich Hartberg mit 1:0 gegen die Wiener durch – ein Ergebnis, das die Steirer nur zu gerne wiederholen würden.

