Alexander Grünwald beendet seine Karriere

Austria-Star Alexander Grünwald (32) beendet im Sommer seine Karriere.

Nach Markus Suttner beendet ein zweiter Leistungsträger der Austria im Sommer seine aktive Karriere: Alexander Grünwald hängt im Alter von 32 Jahren seine Fußballschuhe an den Nagel. Der Kärntner wechselte 2004 in die Austria-Jugend, schaffte anschließend bei Wiener Neustadt den Sprung in den Profifußball, ehe er 2011 zurück nach Favoriten wechselte. Bei der Austria kam der Linksfuß auf bislang 325 Spiele, erzielte 78 Tore. Highlight seiner Karriere: Der Meistertitel 2012/13.

Weitere Infos folgen