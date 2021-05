Fallmann soll die Austria am Samstag gegen Altach auf Play-off-Kurs bringen.

Ticket für Europa und Abstieg - rechnerisch ist für die Austria beides möglich. Umso bitterer, dass Peter Stöger für die kommenden Spiele ausfällt. Der Trainer wurde wie sein Co. Gerhard Fellner positiv auf Corona getestet. Vorher erwischte es schon Violets-Coach Harald Suchard. Der Austria gehen die Trainer aus! Die Violetten hatte Corona überhaupt hart erwischt. Erst Mitte April fiel die halbe zweite Mannschaft aufgrund des Virus aus.

Beim Auswärtsspiel am Samstag (17 Uhr) gegen Altach übernimmt Assistenztrainer Jochen Fallmann. Das Training leitet er gemeinsam mit Tormann-Trainer Alexander Bade. Stöger, der die Austria zum Saisonende verlässt, sprach am Sonntag per Videoschaltung mit der Köln-Geschäftsführung über eine Rückkehr. "Es war ein sehr konstruktives und positives Gespräch", verriet der Wiener.