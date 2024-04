Austria-Star brutal überfallen

Muki Husković wurde am Montagabend Opfer eines Überfalls und zog sich dabei eine Nasenbeinfraktur zu.

Das violette Offensiv-Talent wurde am Montagabend auf der Dresdner Straße im 20. Wiener Gemeindebezirk vor einem Geldautomaten von einer ihm unbekannten Personen überfallen und bekam dabei mehrere Schläge im Gesicht ab. Der Vorfall wurde bei der Polizei angezeigt.

Keine OP, aber Nasenbeinfraktur

Der 21-Jährige wurde am Montagabend im AKH und in weiterer Folge auch von Teamarzt Dr. Marcus Hofbauer untersucht, festgestellt wurde eine mehrfache Nasenbeinfraktur, eine Operation ist Stand jetzt nicht notwendig. Husković kann voraussichtlich bereits am Mittwoch mit einer Spezialmaske ins Training einsteigen und könnte auch für das anstehende Auswärtsspiel gegen den Wolfsberger AC (Samstag, 17:00 Uhr) eine Option für den Kader sein.

Huskovic überlebte Flammen-Unfall

Huskovic ist ein echter Kämpfer: Am 12. Oktober 2023 war der der heimische U21-Nationalspieler nach einem schweren Verkehrsunfall in die Intensivstation des Landesklinikums Baden eingeliefert worden. Beim schweren Unfall auf der Südostautobahn (A3) bei Pottendorf (Bezirk Baden) ist der Pkw, in dem der Kicker als Beifahrer gesessen war, in Flammen aufgegangen. Der Wagen prallte mit voller Wucht gegen das Heck eines Lkws. Der ÖFB-Nachwuchsspieler erlitt mehrere schwerwiegende Verletzungen (u. a. Riss des hinteren Kreuzbandes, Gehirnerschütterung, Milzruptur).