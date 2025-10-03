Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Austria Wien
Helm Austria
© Gepa

Bundesliga

Austria sucht 5. Sieg in Folge! Veilchen treffen auf BW Linz

03.10.25, 14:29 | Aktualisiert: 03.10.25, 15:33
Die Wiener Austria will ihre Siegesserie gegen BW Linz fortsetzen. Nach vier Siegen in Folge und dem Derby-Erfolg über Rapid herrscht Topstimmung. Doch die Linzer haben zuletzt Fahrt aufgenommen.

Die Wiener Austria trifft Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) am Verteilerkreis auf Nachzügler BW Linz. Mit vier Siegen in Folge und dem 3:1-Derbyerfolg über Tabellenführer Rapid herrscht bei den Veilchen Topstimmung. "Wir konnten zuletzt ganz viel Selbstvertrauen tanken", meinte Trainer Stephan Helm. Allerdings müssen die Wiener auf den gesperrten Mittelfeld-Garant Abubakr Barry und den nach seiner Derby-Roten pausierenden Philipp Wiesinger verzichten.

Austria will Revanche für Vorsaison

Die Veilchen wollen auch Revanche für das Heim-2:2 der Vorsaison nehmen, das sie noch auf Platz drei zurückwarf. "Es ist eine Tatsache, dass in der Mannschaft ganz viel drinnen steckt", so Helm. Er warnt aber vor der Offensive der Linzer mit Ronivaldo, Shon Weissman und Thomas Goiginger: "Wir müssen über 90 Minuten brutal konzentriert sein."

BW Linz mit neuem Selbstvertrauen

Die Linzer kommen mit Schwung nach Wien. Mit dem 1:0 über Altach feierten sie den zweiten Sieg in den letzten drei Partien. "Wir wollen die Leistung bestätigen und den nächsten Schritt in unserer Entwicklung setzen", betonte Trainer Mitja Mörec. Für die Austria stehen Ersatzspieler wie Luca Pazourek bereit, von dem Helm sagt: "Er hat einen großen Schritt gemacht."

Mögliche Aufstellungen:

FK Austria Wien - FC Blau-Weiß Linz

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Generali-Arena, Wien
  • Schiedsrichter: Pfister

Ergebnisse 2024/25:

  • 0:1 (a)
  • 2:1 (h)
  • 2:0 (a)
  • 2:2 (h)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Pazourek, Dragovic, Radonjic - Ranftl, Fischer, Sarkaria, Lee T. - Botic, Eggestein, Saljic

Es fehlen: Barry, Wiesinger (beide gesperrt), Plavotic, Lee K. (beide noch nicht im Mannschaftstraining), Handl (Viruserkrankung), Wustinger, El Sheiwi, Vucic (alle im Aufbautraining)

Blau-Weiß: Baier - Bakatukanda, Maranda, Moormann - Reiter, Briedl, Fofana, Pirkl - Weissman, Ronivaldo, Goiginger

Es fehlen: Pasic (gesperrt), Anderson (Kreuzbandriss), S. Seidl (Knie), Cvetko (Knöchelverletzung)

Live auf Sky.

