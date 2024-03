Austria Wien ist zum Siegen verdammt

Wenn die Veilchen die Chance auf die Meistergruppe wahren wollen, muss ein Heimsieg gegen WSG Tirol her.

Für die Wiener Austria liegen die Dinge vor dem Grunddurchgangsfinale der Fußball-Bundesliga klar auf der Hand: Im Heimspiel gegen den Vorletzten muss am Sonntag (ab 17 Uhr im sport24-Liveticker ) ein Sieg her. Der garantiert zwar nicht das Meister-Play-off, dafür ist man am Verteilerkreis auf Schützenhilfe angewiesen. Aber die "Veilchen" wollen zumindest ihre Hausaufgaben erledigen. "Es gibt nichts cooleres wie dieses Spiel. Das verursacht Bluthochdruck", erklärte Coach Michael Wimmer.

Fokus liegt auch auf dem Rapid-Spiel

Neben dem eigenen Sieg - der punktemäßig auch in der Qualifikationsgruppe weiterhelfen würde - müssen die Austrianer darauf hoffen, dass die Parallelpartie zwischen Klagenfurt und Rapid nicht unentschieden ausgeht. Der Fokus liegt aber in Wien-Favoriten und nicht am Wörthersee. "Wichtig ist, was wir machen", so Wimmer. Der Deutsche wird aber Augen und Ohren offen halten. "Was am Nebenplatz passiert, finde ich interessant. Ob wir Ergebnisse einblenden, überlasse ich der Mannschaft."

15.600 Fans werden erwartet

Die Austria darf sich auf uneingeschränkte Heimatmosphäre freuen, da auch der Auswärtssektor mangels WSG-Fans an den violetten Anhang verkauft wird. 15.600 Zuschauer werden erwartet. "Wir können ein komplett violettes Fest feiern, ich hoffe, dass wir das auch zusammenbringen. Die Mannschaft wird die Unterstützung brauchen, es wird sicher keine einfache Aufgabe werden", meinte Sportdirektor Manuel Ortlechner. Wimmer, der noch nicht sicher war, ob ihm Stürmer Muharem Huskovic (Adduktorenprobleme) zur Verfügung steht, freute sich auf das "Finale" gegen die Tiroler. "Ich will, dass die Jungs das auch so angehen, dann wird das eine Energie entfachen. Es muss peitschen und es wird peitschen."

WSG-Coach schließt ein Remis aus

Ganz ähnlich sieht das sein WSG-Kollege Thomas Silberberger. "Es ist genau so ein Spiel wofür du Bundesliga-Trainer bist. Ausverkauftes Haus, die Austria wird hoch intensiv daher kommen, muss gewinnen. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein Unentschieden gibt. Wenn es fünf Minuten vor Schluss 0:0 steht, muss die Austria 'all in' gehen. Da machen wir dann im Konter das Tor oder die Austria macht das Siegestor, aber ein Unentschieden kann ich fast ausschließen."



Austria Wien - WSG Tirol (Wien, Generali-Arena, 17.00 Uhr, SR Semler). Bisheriges Saisonergebnis: 2:0 (a)

Austria: Früchtl - Handl, Plavotic, Galvao - Ranftl, Fischer, Fitz, Krätzig - Vucic, Gruber/Huskovic, Guenouche

WSG: Stejskal - Sulzbacher, Bacher, Okungbowa, Stumberger, Schulz - V. Müller, Naschberger, Ogrinec - Prelec, Buksa