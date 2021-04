Kurz vor der Deadline der Abgabe für die rettenden Lizenzunterlagen sendet die Austria ein positives Lebenszeichen: Die Partnerschaft mit Sharp wurde vorzeitig verlängert.

Schaffen es die Veilchen tatsächlich den Ligaverbleib in letzter Sekunde zu retten? Immerhin ist es ihnen gelungen die Partnerschaft mit Sharp, die bereits im ÖFB-Cup als Brustsponsor dienten vorzeitig zu verlängern. Austrias Wirtschafts-Boss Markus Kraetschmer findet dankende Worte: „Es freut uns, dass mit SHARP ein langjähriger Partner in nicht einfachen Zeiten Treue beweist und vorzeitig seinen Vertrag verlängert. Das ist ein tolles Zeichen!“

"In guten wie in schlechten Zeiten"

Sharp springt als wichtiger Unterstützer in schweren Zeiten am Verteilerkreis ein und hält fest, dass man "In guten wie in schlechten Zeiten" den Veilchen die Treue halten will. "Gerade SHARP mit dem Unternehmenscredo ‚Aufrichtigkeit und Ideenreichtum‘ sieht Fußball als einen stabilisierenden Faktor unserer Gesellschaft. Die Kooperation mit der Austria trägt dem Standort der SHARP-Zentrale und diesem Credo Rechnung. ", bekräftigt Sharp-Geschäftsführer Walter Kraus. Er führt weiter aus: "Speziell die Ereignisse der letzten Tage zeigen das enorme Fan- und Unterstützer-Potenzial der Austria. So bitter sich diese Stunden für viele gestalten, sind wir sicher, dass eben diese Gemeinde mit ihrer positiven, wirtschaftlichen und kreativen Kraft die Austria in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir, Flagge zu zeigen und unseren bescheidenen Beitrag leisten zu dürfen.“

Wie hoch der Betrag ist mit dem die Firma der Austria unter die Arme greift ist nicht bekannt, man kann aber davon ausgehen, dass es ein wichtiger Teil zum erhalt der Bundesliga-Lizenz für die nächste Saison sein wird.