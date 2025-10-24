Austria will Salzburg-Serie brechen – gegen Bullen seit 2018 sieglos

Red Bull Salzburg gastiert bei "Lieblingsgegner" Austria Wien. Die Bullen sind seit 2018 ungeschlagen gegen Violett, doch die Austria trumpft mit fünf Siegen in sechs Spielen auf. Ein Duell der Kontraste am Verteilerkreis.

Am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gastiert Salzburg bei der Wiener Austria - dem statistischen Lieblingsgegner der Bullen. Seit der Red Bull-Übernahme kassierte Salzburg in 77 Duellen nur 10 Niederlagen, zuletzt am 27. Mai 2018.

Salzburg nach Europacup-Enttäuschung

Die 2:3-Heimpleite gegen Ferencvaros sitzt den Bullen noch in den Knochen. Trainer Thomas Letsch gestand: "Uns steckt das Ferencvaros-Match noch in den Knochen, körperlich und auch psychisch." In der Liga liegt Salzburg auf Platz zwei, der bei einer Niederlage an die Austria gehen könnte.

Austria will historische Serie brechen

Trainer Stephan Helm sieht die Chance: "Jeder will der Erste sein, der diesen Code knackt." Mit fünf Siegen in den jüngsten sechs Partien spricht vieles für seine Truppe. Die Violetten haben die Lücke zu Salzburg verkleinern können und wollen die psychologische Belastung der Serie nutzen.

Tabellenduelle mit Brisanz

Sollte Salzburg verlieren und Sturm gewinnen, betrüge der Rückstand auf den Meister bereits sechs Punkte - bei einem Spiel weniger. Für die Austria geht es um den Anschluss an die Spitzengruppe und den lang ersehnten Sieg gegen den Serienmeister.

Mögliche Aufstellungen:

FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Generali-Arena, Wien

Schiedsrichter: Altmann

Ergebnisse 2024/25:



0:2 (a)

0:1 (h)

1:3 (h)

0:2 (a)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Radonjic, Dragovic, Wiesinger - Ranftl, Barry, Fischer, Lee T. - Eggestein, Botic, Sarkaria

Es fehlen: Saljic (Teileinrisses des Syndesmosebandes), Handl (Viruserkrankung), Wustinger, El Sheiwi, Vucic (alle im Aufbautraining)

Salzburg: Schlager - Lainer, Mendes, Rasmussen, Terzic - S. Diabate, Diambou - Yeo, Alajbegovic - Baidoo, Vertessen

Es fehlen: Gadou (gesperrt), Bidstrup (Oberschenkel), Kawamura, Konate, Mellberg (alle Knie), Sulzbacher (Knöchel)

Live auf Sky.