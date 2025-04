Fix! Stadt Wien kauft das Austria-Stadion

Die Wiener Austria kann aufatmen – und das richtig!

Die Generali-Arena hat ab sofort einen neuen Besitzer: Die Stadt Wien greift tief in die Tasche und schnappt sich die Heimstätte der Veilchen. Am Mittwoch wurde es im Gemeinderat offiziell beschlossen: Die Stadt kauft dem Klub die Baurechte am Stadion ab – und überweist dafür satte 39,4 Millionen Euro! Ein Mega-Deal für den finanziell gebeutelten Traditionsklub.

Die violetten Fans jubeln

Doch das ist noch nicht alles. Gleichzeitig wird zwischen der Stadt und der Austria ein Pachtvertrag abgeschlossen. Heißt: Die Veilchen bleiben natürlich in ihrer Generali-Arena – zahlen aber künftig 1,4 Millionen Euro pro Jahr an Miete. Dieser Betrag wird künftig an die Inflation angepasst. Ein Sprecher der Stadt bestätigte: „Wir sichern damit langfristig die sportliche Infrastruktur in Favoriten und geben der Austria Planungssicherheit.“

Duell mit Spitzenreiter Sturm Graz

Damit ist der Grundstein gelegt – für eine stabile Zukunft der Austria. Und wer weiß: Vielleicht ist das der Auftakt zu einer neuen Erfolgsära der Violetten! Fakt ist: Der Millionen-Deal mit der Stadt ist ein echter Befreiungsschlag – sportlich wie wirtschaftlich. Die nächste Chance hat die Truppe von Trainer Stephan Helm heute (ab 20.30 Uhr, live auf Sky). Da kommt es in der Generali-Arena zum Duell mit Spitzenreiter Sturm Graz.