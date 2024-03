Halleluja: Dom-Pfarrer Faber ist jetzt offiziell Austrianer

Toni Faber, Dompfarrer des Wiener Stephansdoms, entschloss sich wie viele andere Veilchen dazu, eine Austria-Mitgliedschaft abzuschließen.

Aktuell hält die Austria erstmals in der Geschichte bei 7.500 Mitgliedern, allein in der letzten Woche sind 102 dazugekommen. Toni Faber: "Die Stimmung in unserem Stadion, die Euphorie, die Choreos ausgehend von unserer Ost - all das hat mich zu einem glühenden Austrianer reifen lassen. Genau jetzt ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, diese Mitgliedschaft abzuschließen. In der Quali-Gruppe gehts ans Eingemachte, dem gilt jetzt der volle Fokus."

Tageskarten in der Quali-Gruppe ab 14 Euro

In der Qualigruppe setzt die Austria unter dem Motto „Gemma Austria schauen!“ auf fanfreundliche Preise: Bei allen fünf Heimspielen sind Tageskarten bereits ab 14 Euro (Kind bis 15. Geburtstag), 22 (ermäßigt) bzw. 26 Euro (Vollpreis) erhältlich – inklusive Familien-Programm rund um die Generali-Arena. Bis jetzt waren bei jedem Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison über 10.000 Zuschauer in der Generali-Arena, der Zuschauerschnitt liegt bei 12.600.