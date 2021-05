Kraetschmer muss seinen Posten räumen

Nach einer Marathon-Sitzung in Favoriten herrscht Klarheit: Der am 31. Juniauslaufende Vertrag mit Wirtschaftsboss Markus Kraetschmer, der seit 24 Jahren für die Austria tätig war, wird nicht verlängert.

Eine Ära neigt sich dem Ende zu. Vorstand Markus Kraetschmer steht bei der Austria vor dem Aus. Der Vertrag 49-Jährigen läuft mit 30. Juni aus und soll nicht verlängert werden. Das ergab eine Aufsichtsratssitzung am Donnerstag.

Kraetschmer hat seit 1997 eine leitende Funktion bei der Austria inne, seit 2008 sitzt er im Vorstand. Anfang April wurde noch von einer Verlängerung seines Vertrages berichtet, das vorgelegte Arbeitspapier soll aber nur von ihm unterschrieben worden sein.

Druck der Fans war zu groß

Jetzt hat das Austria-Gremium wohl dem Druck der Fans nachgeben. Ein Großteil der violetten Anhänger sah in Kraetschmer den Hauptverantwortlichen für die sportliche und finanzielle Misere der letzten Jahre. Immer wieder wurde sein Aus gefordert.

Mit Gerhard Krisch ist bei den Veilchen schon seit 1. Mai ein neuer Vorstand am Werk. „Die Austria ist eine tolle Aufgabe. Ich freue mich sehr darauf. Die Rahmenbedingungen sind herausfordernd, wir haben ein gutes Team, wir werden kontinuierlich an den Themen arbeiten und schauen, dass wir diesen für uns Neuanfang schaffen. Wir arbeiten permanent. Derzeit sind wir mit Markus Kraetschmer ein Duo“, sagte er kürzlich. Jetzt muss er alleine die Agenden leiten. Fix ist allerdings nur, dass Kraetschmer seinen Job als Vorstand verliert. Er könnte seine Funktion in der neugegründeten Marketing-GmbH behalten.