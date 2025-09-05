Trotz Krise: Austria hält an Trainer Stephan Helm fest

Die Austria hält trotz schwachem Saisonstart an Trainer Stephan Helm fest. Der Coach rettete sich mit dem Sieg gegen Altach, doch Fans zweifeln an seiner Zukunft. Ein Trainerwechsel scheitert am fehlenden Geld.

Offiziell kehrte Ruhe bei der Austria ein. Nach internen Analysen hört man, soll an Trainer Stephan Helm festgehalten werden. Der sieht sich trotz grottenschlechtem Start mit 4 sieglosen Bundesliga-Partien, ÖFB-Cup- und Europacup-Quali-Aus nach dem 1:0-Sieg gegen Altach in seiner „Never-give-up“-Linie bestätigt.

Doch wie eine oe24.at-Umfrage zeigt, geben die Fußballfans dem angezählten Austria-Trainer Stephan Helm nicht wirklich eine langfristige Zukunft auf der Austria-Bank. Bei: „Überlebt Helm die Länderspielpause als Austria-Trainer?“ glauben nur 23%: „Ja, er bleibt sicher – das Vertrauen der Vereinsführung ist da.“ 35% sehen Helm immerhin „auf Bewährung“ weitermachen. Doch die Mehrheit (42%) ist der Meinung: „Nein, die Pause wird für einen Trainerwechsel genutzt.“

Eine interne Umfrage der violetten Anhänger sieht Helm beim nächsten Liga-Spiel am 14. September gegen Sturm Graz an der Outlinie. Aber das hat in erster Linie Vernunftgründe. Denn: Die Austria kann sich schlicht und einfach keinen Neuen leisten. Der zur Diskussion stehende Markus Schopp soll 800.000 verlangen. Peter Pacult kann nicht mit Sportchef Manuel Ortlechner und Manfred Schmid wurde seinerzeit von Jürgen Werner beurlaubt – und der ist auch nach seinem Rücktritt als Sport-Vorstand noch Mit-Gesellschafter bei der Austria.

Der Verkauf der Stürmer Fitz (an Vancouver) und Malone (an Sturm Graz) macht es für Helm nicht einfacher. Er muss auf Junge setzen. Was gegen Altach, dank bei den Young Violets einstudiertem Trick perfekt funktionierte: Verteidiger Radonjic (19) trat den Eckball, Stürmer Saljic (19) traf zum Goldtor, das Helm rettete.