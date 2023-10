Bis zur EM gibt's Hausmannskost

Nach dem Belgien-Kracher und der gelungenen EM-Quali gegen Aserbaidschan geht's zurück in den Bundesliga-Alltag. Aber auch der hat was für sich.

Unglaublich, wie viel Euphorie ein verkrampfter 1:0-Sieg gegen die Nr. 121 der Welt auslösen kann. Doch da werde ich zur Spaßbremse. Die EM-Qualifikations-Partie gegen Aserbaidschan hat auch gezeigt: Wenn Leistungsträger wie David Alaba oder Marko Arnautovic fehlen, geht gar nix. Mit Marcel Sabitzer in der 2. Hälfte haben wir zwar besser, aber immer noch grottenschlecht gespielt.

Wenn Österreich am Tag nach so einer Partie in kollektiven Freudentaumel verfällt, dann weiß ich schon jetzt, wohin das führen kann. Ganz unberechtigt ist die Euphorie allerdings nicht. Wir haben wieder eine „goldene Generation“ und dazu einen Teamchef, der mit dieser Truppe Großes bewirken kann.

Rangnick wird zu "Rachnick"

Ralf Rangnick bringt etwas Unbezahlbares mit: den Rache-Boost. Rache-Boost? Unser deutscher Teamchef will den Leuten in seinem Geburtsland beweisen, dass er der einzig richtige Bundestrainer wäre. In Deutschland, wo ihn keiner richtig ernst genommen hat. Dabei hat RR mit Hoffenheim und RB Leipzig gezeigt, dass er ein Fußball-Professor ist. Genau so einen haben wir für das Nationalteam gebraucht. Einen wie Helmut Marko, den F1-„Doktor“ bei Red Bull. So wie Marko seinem Mercedes-Widersacher Toto Wolff Stoff gibt, wird Rangnick den Deutschen zeigen: Schaut her, ich bin einen Schritt vor euch!

Burgi gibt Rapid und unserer Liga den Kick

Bis es so weit ist, müssen wir zurück zur „Hausmannskost“ Bundesliga. Die schmeckt auch gut. Eine geile Liga, die plötzlich wieder spannend ist, weil Salzburg den Faden verloren hat. Mit dem einen oder anderen Leckerbissen. Vor allem, wenn man einen Typen wie Guido Burgstaller hat.

Beim Krampf-Spiel in Aserbaidschan haben wir in 12 Team-Minuten gesehen, was er kann: Fighten, Marschieren, Ellbogen ausfahren. Ob ich Burgstaller zur WM mitnehmen würde? Sofort! Auch da könnte es Rangnick den Deutschen und seinen Möchtegern-Stars, von denen jeder in Startelf stehen "muss", zeigen: Burgi macht auch auf der Bank einen tollen Job.

Und haben Sie gesehen, wie Burgi nach dem Aserbaidschan-Match eine Dose Red Bull getrunken hat? Das am Montag erlebte wird ihn auch am Sonntag gegen Klagenfurt beflügeln. Danach darf er sich wieder feiern lassen von seinen Kollegen: Mit Nummer-3-Kult-T-Shirt. Ich freue mich schon!