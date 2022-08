Bullen mühen sich in Hartberg zurück in die Spur – 2:0

Serienmeister Salzburg mühte sich bei Hartberg zu einem 2:0-Sieg.

Hartberg. Eine Woche nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Sturm bekamen es die ohne den kranken Trainer Jaissle angereisten Bullen mit dem nächsten Steirer Gegner zu tun. Und taten sich gegen Abstiegskandidat Hartberg überraschend schwer.

Bis nach Seitenwechsel musste Jaissle vorm TV zittern, ehe er erstmals durchatmen konnte. Fernando nimmt den Ball mit der Schulter mit, setzt sich im Strafraum auch gegen den Widerstand von Hartberg-Tormann Swete durch – 1:0 (50.).

Davor hatten die Bullen durch Sesko (13., 19.) und durch Fernando (42.) Top-Chancen liegen gelassen – Swete hatte einen tollen Tag. Auf der anderen Seite hätte Köhn fast ein Tor verursacht, da er zu früh aus dem Tor gekommen war.

Capaldo schafft mit Tor zu 2:0 Entscheidung

Nach dem Führungstreffer sah man den Salzburgern die Erleichterung an. Sie agierten sicherer, das Selbstvertrauen war zurück. Und in Minute 61 dann die Entscheidung: Wöber per Kopf zu Capaldo, der lässt Swete aus kurzer Distanz keine Chance.

Kurz später sorgt Aydin mit einem Seitfallzieher für eine sehenswerte Einlage. Köhn hat den Ball.

In der 90. Minute geht der schon Gelb-belastete Diambou zu hart rein und muss vom Platz. Es bleibt beim 2:0, Salzburg ist wieder in der Liga-Spur.