Bullen wollen Ländle-Truppe tiefer in die Krise schießen

Red Bull Salzburg hat beim 3:1-Sieg über den amtierenden Doublegewinner SK Puntigamer Sturm Graz bewiesen, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. Gegen den Tabellenletzten Altach wollen die Bullen am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky) nun noch einen drauflegen.

Alles, was Sie über das Heimspiel von Abstiegskandidaten SCR Altach gegen RB Salzburg am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen:

Der FC Red Bull Salzburg gewann in der ADMIRAL Bundesliga 19 der vergangenen 23 Spiele gegen den CASHPOINT SCR Altach (3U 1N) und blieb in 13 dieser 23 BL-Spiele ohne Gegentor.



Der FC Red Bull Salzburg traf in der ADMIRAL Bundesliga in den vergangenen 20 Spielen gegen den CASHPOINT SCR Altach immer (insgesamt 51 Tore) – erstmals. Das gelang gegen die Vorarlberger zuvor keinem anderen Team.



Der FC Red Bull Salzburg gewann beim 3:1 gegen den SK Puntigamer Sturm Graz zum dritten Mal in dieser BL-Saison nach 0:1-Rückstand – so oft wie zuletzt 2021/22 in einer gesamten Saison der ADMIRAL Bundesliga. Salzburg gewann als einziges Team die Hälfte der Spiele nach 0:1-Rückständen (3 von 6), der CASHPOINT SCR Altach gewann nach 1:0-Führungen nur ein Drittel der Spiele (2 von 6) – Tiefstwert.



Der CASHPOINT SCR Altach erzielte 100% seiner Tore von innerhalb des Strafraums – als einziges Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Der FC Red Bull Salzburg kassierte 71% der Gegentore von innerhalb – nur der SK Rapid (68%) mit einem geringeren Anteil.



Salzburg-Trainer Thomas Letsch kassierte in der ADMIRAL Bundesliga in seinen ersten sechs Spielen beim FC Red Bull Salzburg nur zwei Gegentore – das gelang zuletzt Adi Hütter 2014 (1). Hütter war es auch, dem das überhaupt in der Bundesliga zuletzt in den ersten sechs Spielen bei einem Klub gelang.