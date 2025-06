Bundesliga-Klubs schwitzen für Saison-Auftakt

Countdown zum Liga-Start: Die Top-Klubs legen mit der Vorbereitung los.

Drei Wochen nach der spektakulärsten Finalrunde der letzten Jahre beginnt in der Bundesliga die Vorbereitung auf die neue Saison. Die ersten Einheiten haben Aufsteiger SV Ried und die WSG Tirol bereits hinter sich – beide Klubs starteten Anfang der Woche mit Leistungstests und Mannschaftstraining. Am Montag (23. Juni) folgen Meister Sturm Graz, die Wiener Top-Klubs Rapid und Austria sowie Cupsieger WAC.

Startschuss bei Sturm, Rapid und Austria

Meister Sturm Graz bittet am Montag zum offiziellen Trainingsstart. Mit Tim Oermann (Leverkusen), Julius Beck (Dänemark) und Axel Kayombo (Frankreich/Kongo) sind drei junge Neuzugänge dabei. Der erste Pflichttermin ist der Cup-Auftritt gegen Drittligist Bischofshofen (1. Runde 25.–27. Juli). Am 19. Juli steht ein Testspiel gegen den HSV auf dem Programm.

Den ersten Auftritt auf internationaler Bühne absolviert Sturm am 19. oder 20. August im Play-off um den Einzug in die Champions-League-Ligaphase.

Neustart bei Rapid mit Neo-Trainer Stöger

Ebenfalls am Montag startet Rapid in eine neue Ära. Austrias ehemaliger Meistermacher Peter Stöger bittet seine Stars zum Trainingsauftakt in Hütteldorf. ÖFB-Superstar Marko Arnautovic wird da wohl noch seinen Sommerurlaub genießen. Dafür sind die Neuzugänge Jannes Horn und Zweitliga-Bomber Claude mit dabei (siehe Insider rechts). Der erste Prüfstein wartet auf Stöger im ÖFB-Cup mit Wacker Innsbruck (27.) Juli, international geht es drei Tage davor in der zweiten Quali-Runde für die Conference League auswärts – zum Mitschreiben – gegen den Sieger aus dem Erstrundenduell zwischen Decic Tuzi (Montenegro) und Sileks Kratovo aus Nordmazedonien.

Pflichtprogramm für FAK gegen Zweitligist

Austria Wien nimmt einen ähnlichen Fahrplan – Trainingsstart Montag. Mit Georgiens Zweitligist Spaeri Tiflis (Cupsieger) wartet am 24. Juli in der Conference-Quali ebenfalls eine lösbare Aufgabe. Im Cup schießen sich die Veilchen gegen Regionalligist Voitsberg für den Liga-Auftakt warm.

Salzburg im Fernflug, Sacramento bei LASK

Salzburg träumt derweil vom Achtelfinale bei der Klub-WM. Trainiert wird in New Jersey bei den New York Red Bulls. Sollte der Aufstieg gelingen, dauert der Aufenthalt bis weit in den Juli. International geht es für die Bullen Schlag auf Schlag: In der zweiten Champions-League-Qualirunde geht es gegen Norwegens Vizemeister Brann Bergen (Hinspiel 22. oder 23. Juli/ Rückspiel 29. oder 30. Juli).

Beim LASK übernimmt der Portugiese Joao Sacramento das Kommando – vorgestellt wird er offiziell am 24. Juni. Die Linzer verzichten wie Blau-Weiß Linz und die WSG Tirol auf ein Trainingslager, bestreiten aber ein hochkarätiges Testspiel gegen Union Berlin am 19. Juli in Linz.

Countdown: Transferfenster ab 1. Juli offen

Altach zieht es im Sommer nach Reichenschwand in Deutschland – aus Sponsorgründen. Ein Testspiel gegen den SC Freiburg ist für 18. Juli geplant. Der GAK, WAC und Aufsteiger Ried bleiben im Inland.Das Transferfenster öffnet am 1. Juli. Namen wie Arnautovic machen schon jetzt die Runde. Aber den kann sich maximal Salzburg leisten. Allein für den Sieg bei der Klub-WM gegen Pachuca kassierte der Vizemeister zwei Millionen Dollar.Der Countdown läuft: Ab 25. Juli wird es mit dem ÖFB-Cup ernst, und am 1. August startet die neue Bundesliga-Saison.