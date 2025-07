Der große Schinkels-Check zum Liga-Start: "Stöger allein holt keinen Titel"

Zum Auftakt: Der große Liga-Check mit oe24-Sportexperte Frenkie Schinkels

Es geht wieder los! Morgen (ab 20.30 Uhr im oe24-LIVETICKER) startet die Bundesliga-Saison 2025/26 – und gleich zum Auftakt krachen der LASK und Titelverteidiger Sturm Graz aufeinander. oe24-Sportexperte Frenkie Schinkels blickte bereits vor Anpfiff in seine Glaskugel und verriet: Wer startet durch? Wer kämpft ums Überleben? Und welche Überraschungen erwarten uns? Der große Ligacheck zur neuen Spielzeit.

Meisterfrage: »Bullen sind wieder hellwach«

Zwei Jahre haben sie geschlummert wie ein Bär im Winterschlaf – doch jetzt sind die Bullen wieder hellwach. Und eines ist sicher: Sie kommen nicht zurück, um zu kuscheln – sie kommen, um abzuräumen. Mit klugen Transfers, einem ausgewogenen Kader und dem Millionenregen aus der Klub-WM im Rücken haben die Mozartstädter wieder ordentlich Fahrt aufgenommen. Klar, Geld schießt keine Tore – aber es baut Mannschaften, die Titel holen. Und genau das hat Salzburg vor.

Ein Selbstläufer wird es jedoch nicht. Sturm Graz, Rapid, Austria und der LASK werden alles daran setzen, der Letsch-Elf das Leben schwer zu machen. Vier Herausforderer mit Qualität und Ambitionen – genau das braucht die Liga, um hoffentlich wieder so spannend zu werden wie im Vorjahr. Doch wenn es um die große Schale geht? Dann führt in dieser Saison kein Weg an Salzburg vorbei.

Absteiger: »Sehe statt Blau-Weiß Schwarz«

Spannender wird es hingegen im Tabellenkeller. Mit WSG, Altach, Blau-Weiß Linz, GAK und Ried steht uns ein packender Fünfkampf ums Überleben bevor. Hier kann wirklich jeder jeden schlagen – fast könnte man sagen, sie spielen ihre eigene Meisterschaft untereinander aus. Die schlechtesten Karten sehe ich jedoch bei den Linzern.

Warum? Ganz klar: Der Trainerwechsel. Erfolgstrainer Gerald Scheiblehner, der im Vorjahr den Sprung in die Meistergruppe geschafft hat, ist zu den Grasshoppers Zürich abgewandert. Sein Nachfolger Mitja Mörec spricht sportlich eine andere Sprache – und genau hier sehe ich statt Blau-Weiß eher schwarz.

Trainerzittern: »Mörec muss auf der Hut sein«

Dementsprechend ist Mörec für mich auch ein Kandidat, der direkt auf der Hut sein muss, ansonsten muss er den Platz an der Seitenlinie schneller wieder abgeben, als ihm lieb ist. Auch GAK-Coach Ferdinand Feldhofer empfehle ich, den Wintermantel schon einmal aus dem Schrank zu suchen und sich warm anzuziehen.

Überraschungs-Ei: »Potenzial im Ländle«

Für eine Überraschung könnte Altach sorgen – im Ländle-Team steckt durchaus Potenzial. Weniger entspannt sieht es bei den beiden Wiener Großklubs aus: Die Austria hat mit der peinlichen Cup-Pleite gegen Voitsberg bereits ein erstes Warnsignal kassiert – da ist Vorsicht geboten. Auch Rapid sollte wachsam sein.

Nach dem geplatzten Arnautovic-Transfer wäre es klug, das übriggebliebene Geld noch einmal gezielt am Markt zu investieren. Denn eines ist klar: Peter Stöger braucht einen Goalgetter – allein kann er den Titel nicht nach Hütteldorf holen.

Europacup-Front: »Dabei sein ist alles«

Die internationale Bühne ist kein Wunschkonzert. Zwar kämpfte sich Rapid letzte Saison in der Conference League bis ins Viertelfinale vor – doch heuer dürfte bei den Bundesligisten eher der olympische Gedanke im Vordergrund stehen: Dabei sein ist alles.