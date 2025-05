Die Szenarien: So wird Sturm Graz am Wochenende Meister

Zwei Spiele, drei Titelträume. Aber nur einer wird am Ende ganz oben auf der Bundesliga-Tabellenspitze stehen. Die Entscheidung könnte bereits dieses Wochenende fallen.

Titelverteidiger Sturm Graz führt das Meisterrennen an – mit 39 Punkten nach 30 Runden, drei vor Cup-Sieger WAC, sechs vor Austria Wien. Die Steirer haben den Matchball in der Hand – und könnten schon morgen bei Rapid den zum fünften Mal in der Klubgeschichte den Meistersekt kaltstellen. Was dafür passieren muss? Einen Punkt mehr einfahren als Verfolger Wolfsberg im Parallelspiel gegen die Veilchen (jeweils 17 Uhr/live auf Sky).

Grazer Titel-Invasion in Wien Hütteldorf

Geht es nach den Fans der Blackies, ist die Mission Titelverteidigung so gut wie in trockenen Tüchern: Der Gästesektor im Allianz Stadion ist bereits seit Tagen ausverkauft, über 5.000 Sturm-Anhänger werden heute in Wien erwartet. Eine vergleichbare Auswärts-Kulisse gab es im Rapid-Stadion zuletzt nur beim Europa-League-Kracher gegen Dinamo Zagreb in der Saison 2021/22 – damals siegte Rapid 2:1. Doch Vorsicht: Lässt Sturm in der Hauptstadt Punkte liegen, droht am Finaltag (Runde 32) ein echtes Herzschlagfinale.

Denn: Gewinnt WAC zuerst das direkte Duell gegen die Austria – und legt dann auch noch einen Sieg gegen Sturm nach, geht der Teller plötzlich nach Kärnten. Noch kurioser: Selbst wenn Sturm gegen Rapid gewinnt, aber in der letzten Runde gegen den WAC verliert, könnte am Ende der Double-Underdog jubeln – weil die Kärntner den direkten Vergleich gegen Sturm für sich entschieden haben.

Austria braucht violettes Wunder

Für die Veilchen ist der Titel hingegen nur noch mit einem kleinen Wunder möglich: Demnach muss die Elf von Stephan Helm sowohl beim WAC als auch beim finalen Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz gewinnen und auf kräftige Schützenhilfe hoffen. Sturm müsste sowohl bei Rapid als auch nächste Woche gegen den WAC verlieren. Bei Punktegleichheit würden die direkten Duelle sowohl gegenüber Sturm als auch gegenüber dem WAC für die Austria sprechen.