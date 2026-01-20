Alles zu oe24VIP
783d62a2-0068-4cfe-83b4-a3e3ee360720.jfif
© Screenshot / ORF

"Werde lutschen!"

"Shrimps-Eis" sorgt für schlüpfrigen Moment im ORF

20.01.26, 13:23
Teilen

Schlüpfriger Ski-Moment live im ORF! Moderator Lukas Schwaighofer und Expertin Nicole Hosp sorgten für einen etwas peinlichen Moment. 

Vor dem zweiten Durchgang beim RTL am Kronplatz meldete sich das ORF-Duo rechtzeitig aus der Pause zurück. Schwaighofer wollte seine Expertin überraschen.

"Schau, ich habe für dich gekocht", lächelte der Moderator in die Kamera und präsentierte ein "Shrimps -Eis".

Hosp unfreiwllig komisch

Hosp wusste nicht unbedingt etwas damit anzufangen, sorgte dann für einen zweideutigen Sager: "Ich werd'"s dann lutschen!"

Dann ging es zum Glück mit der sportlichen Berichterstattung weiter.

