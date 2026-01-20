Transfer-Sensation bei Schalke 04

Der Wintermeister der zweiten deutschen Bundesliga holt einen Superstar zurück nach Deutschland.

Die Entscheidung ist gefallen – und sie hat es in sich! Nach BILD-Infos steht der frühere Torjäger von ManCity, Inter und Wolfsburg kurz vor der Unterschrift bei Schalke 04.

Vertragsauflösung

Der Deal soll zunächst bis Saisonende laufen. Am Dienstag bekamen die Schalke-Bosse die Zusage von Edin Dzeko. Der steht aktuell noch bei Fiorentina unter Vertrag, kommt dort aber kaum zum Einsatz, traf noch kein einziges Mal – Frust pur. Jetzt will er neu angreifen. In Königsblau! Schalke arbeitet an der Vertragsauflösung in Italien, dann soll der Stürmer kommen – mit einem klaren Auftrag: Aufstieg!

Fette Prämie bei Aufstieg

Der Ex-Bundesliga-Torschützenkönig (2010/22 Tore für Wolfsburg) wird kein Top-Verdiener, Kapitän Kenan Karaman bleibt die Nummer eins im Gehaltsranking. Der Vertrag ist stark leistungsbezogen – gelingt der Aufstieg, winkt Dzeko jedoch eine fette Prämie. Für S04 ist der Deal ein riesiger Coup: Trainer Miron Muslic braucht dringend Offensiv-Power – und bekommt sie mit einem echten Weltstar.

Debüt gegen die Roten Teufel?

Pikant: Dzeko selbst suchte schon im Dezember den Kontakt zu Schalke! Zwar buhlte zuletzt auch Paris um ihn, doch nach Telefonaten mit Muslic und Landsmann Nikola Katic kam die Wende. Schon am Sonntag gegen Kaiserslautern (13.30 Uhr) könnte Dzeko erstmals im Schalke-Trikot auflaufen. Die Fans träumen schon jetzt: Schießt Dzeko Schalke zurück nach oben?