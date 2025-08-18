Alles zu oe24VIP
Dominik Fitz
© GEPA

Abflug in USA

Fitz mit Blitz-Wechsel zu Witz-Preis

18.08.25, 16:04
Teilen

Der erste Leistungsträger verlässt die Wiener Austria. Dominik Fitz steht vor einem Transfer ins Ausland.

Nach dem Scheitern im ÖFB-Cup und Europacup braucht Austria Wien dringend Geld durch Spieler-Transfers. Der erste Mega-Deal für die Veilchen wird den Fans besonders schmerzen. Fan-Liebling und Eigenbauspieler Dominik Fitz absolviert am Dienstag den Medizincheck bei seinem möglichen neuen Arbeitgeber.

Fitz hat derzeit einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro, sein Vertrag bei der Austria würde noch bis Ende des Jahres laufen. Auch deshalb soll das US-Team den Preis für den Kicker mächtig gedrückt haben. So sollen sich die Verantwortlichen auf eine Ablöse in Höhe von 2 Millionen Euro geeinigt haben.

Der Mittelfeld-Star ist in den USA und soll zukünftig für Minnesota United in der nordamerikanischen MLS gegen Lionel Messi, Thomas Müller & Co. spielen. In den Reihen von Minnesota steht mit Kelvin Yeboah ein weiterer Spieler mit Österreich-Vergangenheit. Der italienische Stürmer stand bei der WSG Tirol und Sturm Graz unter Vertrag.

