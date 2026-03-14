GAK mit Befreiungsschlag gegen WAC

Der GAK hat die Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga mit einem 2:0-Sieg über den WAC eröffnet und damit an Punkten mit den Kärntnern gleichgezogen.

Mathias Olesen (25.) und Daniel Maderner (80.) schossen den WAC tiefer in die Krise, unter Trainer Ismail Atalan ist der Beinahe-Meister der Vorsaison in sieben Auswärtsspielen weiter ohne Punkt. Mit jeweils 13 Punkten liegt das Duo sechs vor Schlusslicht Blau-Weiß Linz.

Der GAK präsentierte sich vor 5.032 Fans über weite Strecken als gefährlichere Mannschaft. Ramiz Harakate spitzelte den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei (9.). Die Gäste hatten in der ersten Hälfte phasenweise mehr Spielanteile, blieben offensiv aber unkonkret. Nach 25 Minuten erzwang der GAK die Führung. Nach einem Zusammenspiel über Jacob Italiano und Alexander Hofleitner drückte Olesen den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Es war das Premierentor für den Winterzugang.

2:0 zunächst vertagt

Die Antwort des WAC, der mit Erik Kojzek auf eine nominelle Solospitze setzte, blieb aus. Die Führungsspieler um Alessandro Schöpf wirkten früh ratlos und der GAK legte durch den Aktivposten Harakate, der unbedrängt im Zentrum einschoss, vermeintlich nach. Doch VAR Harald Lechner erkannte ein Ziehen von Olesen gegen Schöpf in der Entstehung, woraufhin Julian Weinberger das 2:0 zurücknahm. Der Referee hatte die Aktion aus bester Position zuvor weiterlaufen lassen.

Beim GAK blieb Italiano zur Pause verletzungsbedingt in der Kabine. Dominik Frieser ersetzte ihn. Beim WAC belebte Atalan mit der Hereinnahme von Jessic Ngankam für Simon Piesinger die Offensive. Die Frankfurt-Leihgabe kratzte dann auch mit einem wuchtigen Abschluss aufs kurze Eck am Ausgleich, Franz Stolz im GAK-Tor war zur Stelle (70.). Auf der Gegenseite verpasste Christian Lichtenberger nach Harakate-Zuspiel das 2:0 nur knapp (71.).

Dieses besorgte Maderner nach Direktablage von Harakate sechs Minuten nach seiner Einwechslung. Der Kapitän ließ Cheick Diabate aussteigen und überwand auch Nikolas Polster mit einem strammen Flachschuss. Die Grazer holten den zweiten Sieg in den jüngsten drei Runden und den ersten über den WAC im fünften Versuch. Für die Kärntner schauten in den elf Spielen unter Atalan nur fünf Zähler heraus.