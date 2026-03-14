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Regenschlacht

Linz-Krise geht weiter: Altach siegt mit 3:1

14.03.26, 19:00
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Der SCR Altach hat zum Auftakt der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga seine Spitzenposition erfolgreich verteidigt und die Abstiegssorgen von Schlusslicht Blau-Weiß Linz vertieft.  

Dank der Treffer von Srdjan Hrstic (41.), Mohamed Ouedraogo (71.) und Manuel Maranda (86./Eigentor) setzten sich die Vorarlberger am Samstag in der 23. Runde gegen die Oberösterreicher mit 3:1 (1:0) durch und führen punktegleich mit der SV Ried und zwei vor der WSG Tirol die Tabelle an.

Während Altach-Coach Ognjen Zaric über seinen dritten Sieg im sechsten Ligaspiel mit den Rheindörflern jubeln durfte, kassierte Blau-Weiß eine Woche nach dem 1:1 gegen Hartberg wieder einen Dämpfer und die vierte Niederlage im sechsten Spiel unter Neo-Trainer Michael Köllner. Der Anschlusstreffer durch Ronivaldo (90.) kam zu spät. Weil der GAK im Parallelspiel den WAC mit 2:0 besiegte, wuchs der Abstand der Linzer auf die Rotjacken auf sechs Punkte an.

Im Regen über dem "Ländle" erlebten 3.729 Zuschauer eine von Vorsicht geprägte Partie, in der gute Chancen dementsprechend selten waren. Gleich zu Beginn musste Altach-Goalie Dejan Stojanovic bei einem guten Freistoß von Simon Seidl eingreifen (2.), es war die beste Phase der Gäste. Altach kam mit Fortdauer besser ins Spiel, verzeichnete mehr Ballbesitz und belohnte sich kurz vor der Pause nach Assist von Sandro Ingolitsch und Hrstic-Abschluss mit der Führung.

Briedl vergab "Hundertprozentige"

Davon angestachelt kamen die Linzer mit viel Elan aus der Kabine, schafften es aber nicht, diesen in Jubel umzumünzen. Die "Hundertprozentige" vergab Alexander Briedl, der aus elf Metern Stojanovic anschoss (56.). Altach überstand den Ansturm und machte eine ereignislose Viertelstunde später den Sack zu. Ouedraogo wurde nach Eckball von Patrick Greil sträflich vernachlässigt und köpfelte problemlos ein.

Im Finish patzten dann auch noch Maranda und Linz-Tormann Nico Mantl im Duett. Der Schlussmann ließ auf dem nassen Geläuf eine von seinem Mitspieler leicht abgefälschte Hereingabe durch die Beine passieren. Dass Joker Ronivaldo zum Auftakt der Nachspielzeit traf, hatte nur kosmetische Bedeutung.

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