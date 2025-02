GAK holt ungarischen Nationalspieler

Der GAK hat bis Sommer einen echten Coup gelandet: Ungarns Teamspieler László Kleinheisler verstärkt die Grazer. Der erfahrene Mittelfeldspieler bringt internationale Klasse mit.

Der GAK hat sich mit Ungarns Nationalspieler László Kleinheisler bis Sommer verstärkt. Der 30-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt bei Panathinaikos Athen unter Vertrag stand, soll in Graz mit seiner Erfahrung punkten. Kleinheisler, der in seiner Karriere bereits für Werder Bremen und den NK Osijek gespielt hat, kennt das System von GAK-Cheftrainer René Poms aus ihrer gemeinsamen Zeit in Kroatien.

Erfahrung fürs Mittelfeld

Kleinheisler ist ein dreifacher EM-Teilnehmer und 53-facher ungarischer Nationalspieler. Seine internationale Erfahrung könnte dem GAK in der laufenden Saison zugutekommen.

Wiedersehen mit Poms

Sportdirektor Dieter Elsneg zeigte sich begeistert von der Verpflichtung: "Wir sind unglaublich froh, einen so international erfahrenen Spieler in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. László hat nicht nur viel in Europa erlebt, sondern kennt auch bereits das System unter René Poms aus Osijek."