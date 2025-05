Reaktionen zu GAK - Klagenfurt (1:1)

Hartberg gewann Steirerderby beim GAK mit 3:0 Mit allen Chancen auf die erneute Meistergruppen-Teilnahme ist der TSV Hartberg in die Winterpause abgebogen. Die Elf von Trainer Manfred Schmid feierte am Sonntag in der Fußball-Bundesliga einen ungefährdeten 3:0-Erfolg im Steirerderby gegen den GAK.