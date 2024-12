Hartberg gewann Steirerderby beim GAK mit 3:0

Mit allen Chancen auf die erneute Meistergruppen-Teilnahme ist der TSV Hartberg in die Winterpause abgebogen. Die Elf von Trainer Manfred Schmid feierte am Sonntag in der Fußball-Bundesliga einen ungefährdeten 3:0-Erfolg im Steirerderby gegen den GAK.

Patrik Mijic stand nach einem Eckball in Graz richtig (36.), Dominik Prokop traf per Elfmeter (60.) und Donis Avdijaj (84.) per Kopf. Der GAK verlor das zweite Spiel hintereinander und steckt weiter im Tabellenkeller fest.

Beide Teams hatten zuletzt Misserfolge zu verkraften gehabt. Im Lager der Roten hallte das verrückte 3:4 gegen den WAC lange nach. Hartberg kam in einer schwierigen Phase in Graz an. Aus den jüngsten fünf Partien gegen große Gegner schaute für die achtplatzierten Steirer nur zwei Zähler heraus. Schmid sprach von einem der wichtigsten Spiele der Saison. Drei Punkte fehlen nun auf den Sechsten Blau-Weiß Linz.

Die Gäste hatten von Beginn weg mehr vom Spiel, das wegen Sicherheitsfokus und Fahrigkeit offensiv lange von Harmlosigkeit geprägt war. Am gefährlichsten wurden die Hartberger zunächst über Eckbälle. Paul Komposch verschaffte sich mit einem leichten Schubser gegen Milos Jovicic Raum und köpfelte knapp daneben (11.). Ein weiterer Eckball führte zur Führung. Avdijaj köpfelte zurück ins Zentrum, wo Mijic handlungsschnell agierte (36.). Für den Kroaten war es bereits der siebente Saisontreffer.

Harmloser GAK

Der Defensivplan von Rene Poms war damit über den Haufen geworfen. Den Rotjacken gelang es auch im Anschluss nur selten, gefährlich ins letzte Drittel vorzudringen. Hartberg erhöhte beinahe vor der Pause. Benjamin Rosenberger schenkte Furkan Demir den Ball, GAK-Goalie Jakob Meierhofer fuhr das Bein erfolgreich aus. Den Nachschuss setzte Dominik Prokop aus 20 Metern über das verwaiste Tor (44.).

Nach Seitenwechsel war mehr Tempo drin. Der GAK schaffte es kurz, die Partie ausgeglichen zu gestalten, ohne jedoch große Torchancen vorzufinden. In der 57. Minute kam Prokop im Zweikampf gegen Rosenberger zu Fall. Schiedsrichter Christopher Jäger zeigte ohne Umschweife auf den Punkt und sah sich auch nach Ansicht der TV-Bilder bestätigt. Der Gefoulte verwertete selbst.

Die Hartberger verwalteten die Partie danach nach Lust und Laune, schwindende Kräfte waren drei Tage nach dem 0:4 in Salzburg kein Thema. Avdijaj scheiterte zunächst noch an Goalie Meierhofer (80.), stellte per Kopf nach einem Konter aber den Endstand her (84.). Beide Teams beendeten die Partie zu zehnt. Demir flog nach seinem zweiten Gelb-Foul vom Platz, der eingewechselte Michael Lang - zuletzt kurioser GAK-Eigentorschütze - wegen Kritik und Ballwegschießens in einer Aktion (94.).