Hartberg hofft gegen WAC auf wichtigen Dreier

Drei Runden vor der Punkteteilung will sich Hartberg am Samstag (17 Uhr, live auf Sky) im Heimspiel gegen den WAC mit einem Sieg drei wichtige Punkte im Rennen um die Meistergruppe sichern

Alles, was Sie über die Bundesliga-Partie zwischen Hartberg und WAC am Samstag ( ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker ) wissen müssen:

Der TSV Egger Glas Hartberg gewann vergangene Saison in der ADMIRAL Bundesliga beide Duelle gegen den RZ Pellets WAC, damit blieb in diesem Duell erstmals ein Team in einer gesamten BL-Saison ohne Punkteverlust. Hartberg gewann die letzten drei BL-Spiele gegen den WAC – das gelang in diesem Duell zuvor keinem Team.



Der TSV Egger Glas Hartberg gewann in der ADMIRAL Bundesliga zwei der letzten drei Heimspiele gegen den RZ Pellets WAC (1N), von den ersten fünf BL-Heimspielen gegen die Wolfsberger gewann Hartberg keines (3U 2N).



Der TSV Egger Glas Hartberg holte 23 Punkte aus den ersten 19 Spielen und damit um sieben Punkte weniger als zum Vergleichszeitpunkt der vergangenen Saison (30) in der ADMIRAL Bundesliga. Allerdings verloren die Oststeirer nur in der Saison 2023/24 seltener in der ersten 19 BL-Spielen (5N) als in der aktuellen Saison (6N).



Der TSV Egger Glas Hartberg traf erstmals in der ADMIRAL Bundesliga in neun Heimspielen in Folge. Allerdings sind die Hartberger seit drei BL-Heimspielen sieglos (2U 1N) – wie in dieser Saison sonst nur in den ersten drei Heimspielen.



Der RZ Pellets WAC erzielte in der ADMIRAL Bundesliga in jedem der letzten sechs Spiele mehr als ein Tor – wie zuvor nur 2014 (7 Spiele). 40 Tore nach 19 BL-Spielen erzielte der WAC zuvor nur 2019/20 (44).