Hartberg holt Dominik Frieser

Dominik Frieser kehrt in die Bundesliga zurück. Der Steirer wechselt in die Heimat zum TSV Hartberg.

Das kurze Gastspiel von Fußball-Profi Dominik Frieser in Italien ist nach etwas mehr als einem halben Jahr wieder zu Ende. Der 28-jährige Stürmer wechselte am Dienstag vom Drittligisten Cesena zu Bundesligist TSV Hartberg und unterzeichnete dort einen bis Sommer 2025 gültigen Vertrag. Für den Steirer ist es eine Rückkehr, hatte er doch bereits im Herbst 2013 sowie auch in der Saison 2014/15 das Trikot des TSV getragen.

In der Bundesliga war Frieser bisher 83 Mal - für den LASK und WAC - im Einsatz und brachte es dabei auch auf 18 Tore und acht Assists. "Ein körperlich starker Spieler mit viel Tempo und Torgefahr, der zudem das Umfeld und den Verein kennt", sagte Hartberg-Obmann Erich Korherr. Frieser selbst bezeichnete seine Rückkehr als "perfekt". Er kenne das Umfeld, den Verein und einige Spieler. "Wichtig war für mich, dass ich zu meiner Familie heimkomme", betonte der Ex-England-Legionär.