Lustenau machte Abstiegskampf mit 2:0 gegen BW Linz spannend

Lustenau will Linz mit Sieg voll in Abstiegskampf bringen Die "Rote Laterne" nach dem Grunddurchgang der Fußball-Bundesliga ist Austria Lustenau sicher, unabhängig davon wollen die Vorarlberger am Sonntag (17.00 Uhr) drei Punkte vor dem Start in die Qualifikationsgruppe mitnehmen.