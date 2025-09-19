Hartberg empfängt WAC im Liga-Duell

Im Bundesliga-Duell zwischen Hartberg und WAC kommt es zur Neuauflage des ÖFB-Cup-Finales vom 1. Mai, das die Kärntner mit 1:0 gewannen. Beide Teams zeigen sich in Formhoch mit je zwei Siegen in den letzten drei Spielen.

Hartberg und der WAC bestreiten am Samstag (17 Uhr/livr Sky & Sport24-Liveticker) eine Neuauflage des ÖFB-Cup-Finales vom 1. Mai, das die Kärntner mit 1:0 gewannen. WAC-Trainer Dietmar Kühbauer zeigt sich pragmatisch: "Das ist schon wieder so lange her, dass es nicht mehr interessant ist. Das Einzige, was wir wieder wollen, ist gewinnen".

Aktuelle Formkurve

Beide Teams präsentieren sich in Aufwärtstrend: Der WAC kommt nach einem 3:1 gegen Salzburg und einem 6:0-Cup-Sieg gegen Reichenau, Hartberg nach einem 2:0-Erfolg in Ried. Der WAC steht mit zehn Punkten nach sechs Runden exakt wie in der Vorsaison.

Ausweichstadion als Herausforderung

Hartberg muss erneut in der Datenpol Arena antreten, wo der Club in zwei Spielen noch keinen Punkt erzielte. Stürmer Marco Hofmann betont: "Wir wollen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen. Wichtig wird sein, dass wir die Duelle am Platz für uns entscheiden".