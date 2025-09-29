Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
Fridrikas
© APA/ERWIN SCHERIAU

Verletzungs-Drama

Schock! Bundesliga-Profi erleidet im Spiel Schädel-Hirn-Trauma

29.09.25, 16:57
Hartberg-Stürmer Lukas Fridrikas hat im Bundesliga-Spiel gegen Sturm Graz wie jetzt bekannt wurde ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Der Offensivspieler muss nur ein paar Tage pausieren.

Bange Minuten Sonntagabend in der Merkur-Arena. Hartberg-Stürmer Lukas Fridrikas bleibt nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit Sturm-Torhüter Oliver Christensen benommen liegen. Er will aufstehen, schafft es aber nicht. "Der ist komplett bedient", sagt der Reporter auf Sky. Nach einer mehrminütigen Behandlung verweigert Fridrikas die Trage. Er steht selbst auf, macht ein paar Schritte und versucht unter dem Applaus der Zuschauer sogar zu laufen.

Wechsel gegen Spielerwillen

Der Stürmer will wieder aufs Feld zurückkehren, doch Hartberg-Trainer Manfred Schmid lässt ihn nicht und schickt stattdessen Dominik Prokop ins Spiel.

Die Entscheidung des Trainers verhinderte einen weiteren Einsatz des verletzten Stürmers. Das Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für Sturm Graz dank eines späten Treffers.

Auszeit für Hartbergs Angreifer

Fridrikas kam zur CT-Untersuchung ins Krankenhaus. Am Montag kam ein gesundheitliches Update aus Hartberg. Der Stürmer habe ein "leichtes Schädel-Hirn-Trauma" erlitten und muss nun einige Tage pausieren.

