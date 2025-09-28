Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Sturm Graz
sturm
© gepa

Steirer-Derby:

1:0 – Last-Minute-Drama! Sturm siegt durch Eigentor in 95. Minute

28.09.25, 16:41
Teilen

Sturm Graz hat das Steiermark-Derby gegen Hartberg erst in der 95. Minute durch ein Eigentor von Dominic Vincze mit 1:0 gewonnen. Der Titelverteidiger bleibt erster Verfolger von Rapid. Für Hartberg war es die erste Niederlage nach zwei sieglosen Spielen.

Sturm Graz ist auch nach der achten Runde der Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Tabellenführer Rapid. Der Titelverteidiger mühte sich im Steiermark-Duell mit Hartberg zu einem 1:0-Heimerfolg, der erst in der 95. Minute durch ein Eigentor von Dominic Vincze fixiert wurde. Vor 14.817 Zuschauern gelang damit die Generalprobe vor dem Europa-League-Duell mit den Glasgow Rangers am Donnerstag.

Torwart-Duell in Graz

Sturm-Tormann Oliver Christensen rechtfertigte sein Vertrauen mit guten Paraden gegen Elias Havel in der 5. und Lukas Spendlhofer in der 6. Minute. Die Grazer erarbeiteten sich mit Fortdauer der ersten Hälfte die besseren Aktionen. Leon Grgic zielte aus bester Position am Tor vorbei (30.), Seedy Jatta köpfte nach der Pause an die Latte (50.).

Dramatische Schlussphase

In der Nachspielzeit wurde es turbulent. Vincze beförderte eine Horvat-Freistoßflanke unglücklich mit der Brust ins eigene Tor. Hartbergs Ausgleich lag in der Folge in der Luft, bei einem Spendlhofer-Kopfball fehlten nur Zentimeter (98.). Sturm holte den ersten Meisterschafts-Heimsieg und ist seit zehn Ligapartien gegen Hartberg ohne Niederlage.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden