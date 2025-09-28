1:0 – Last-Minute-Drama! Sturm siegt durch Eigentor in 95. Minute

Sturm Graz hat das Steiermark-Derby gegen Hartberg erst in der 95. Minute durch ein Eigentor von Dominic Vincze mit 1:0 gewonnen. Der Titelverteidiger bleibt erster Verfolger von Rapid. Für Hartberg war es die erste Niederlage nach zwei sieglosen Spielen.

Sturm Graz ist auch nach der achten Runde der Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Tabellenführer Rapid. Der Titelverteidiger mühte sich im Steiermark-Duell mit Hartberg zu einem 1:0-Heimerfolg, der erst in der 95. Minute durch ein Eigentor von Dominic Vincze fixiert wurde. Vor 14.817 Zuschauern gelang damit die Generalprobe vor dem Europa-League-Duell mit den Glasgow Rangers am Donnerstag.

Torwart-Duell in Graz

Sturm-Tormann Oliver Christensen rechtfertigte sein Vertrauen mit guten Paraden gegen Elias Havel in der 5. und Lukas Spendlhofer in der 6. Minute. Die Grazer erarbeiteten sich mit Fortdauer der ersten Hälfte die besseren Aktionen. Leon Grgic zielte aus bester Position am Tor vorbei (30.), Seedy Jatta köpfte nach der Pause an die Latte (50.).

Dramatische Schlussphase

In der Nachspielzeit wurde es turbulent. Vincze beförderte eine Horvat-Freistoßflanke unglücklich mit der Brust ins eigene Tor. Hartbergs Ausgleich lag in der Folge in der Luft, bei einem Spendlhofer-Kopfball fehlten nur Zentimeter (98.). Sturm holte den ersten Meisterschafts-Heimsieg und ist seit zehn Ligapartien gegen Hartberg ohne Niederlage.