Herr Barisic, würden Sie Burgstaller mit zur EURO nehmen?

Barisic Burgi

Wie groß die Sehnsucht nach Burgi war, sah man beim Video aus Hütteldorf, als die Rapid-Kollegen ihren Goalgetter nach dessen Team-Abstecher mit „Legende“-T-Shirts und Hymne begrüßten. Am Sonntag soll der Kärntner Guido Burgstaller Peter Pacults Klagenfurter aus dem Stadion schießen. Lesen Sie, wie Rapid-Coach Zoki Barisic darüber denkt.

ÖSTERREICH: Herr Barisic, von wem kam die Idee zum originellen Burgstaller-Empfangs-Komitee?

Zoran Barisic: Initiiert hat das Thorsten Schick. Daran sehen Sie, wie gut die Jungs miteinander können. Da spürt man die super Energie, die bei uns herrscht. Dabei hätte Burgi am Mittwoch noch frei gehabt. Aber er wollte das volle Programm mitmachen, und das hat mich extrem beeindruckt. Riesengroßes Kompliment dafür von meiner Seite! Die Aktion seiner Mitspieler hat das ganze dann toll abgerundet. Ich hab da eine richtig tolle Truppe.

ÖSTERREICH: Das erinnert an Ihre Zeit bei Rapid, als ihr als Dalton-Brüder aufgetreten seid oder kollektiv mit Stoppelglatze ...

Barisic: Jaja, da kommen wir schon noch hin. Ein bissl depperter müssen’s noch werden (lacht).

ÖSTERREICH: Waren auch Sie verblüfft, als sich der ÖFB wegen Burgstaller bei Ihnen gemeldet hat?

Barisic: Nein, ich hab mich gewundert, dass das erst so spät passiert ist.

ÖSTERREICH: Wie haben Sie seinen Team-Einsatz erlebt?

Barisic: Es war alles großartig. Dann war Burgi viel schneller als Rangnick (hatte ein Visum-Problem, d. Red.) beim Zoll durch, als letzter Spieler am Platz und als Erster wieder in der Kabine. Das muss man einmal schaffen (lacht).

ÖSTERREICH: Hat Ihnen sein Teamcomeback gefallen?

Barisic: Und wie! Ich hätte ihn allerdings früher eingewechselt, weil er der Mannschaft so viel geben kann. Er hat er sich dann umso mehr rein g’haut. Wobei man über die zweite Gelbe streiten kann. Aber wurscht: Er war dabei, er hat sein Bestes gegeben, um zu helfen. Das Allerwichtigste ist, dass sich das Team für die EM qualifiziert hat.

"Burgi zur EM? Auf alle Fälle - notfalls als Maskottchen"

ÖSTERREICH: Würden Sie Burgstaller mitnehmen zur EM – wie den „alten“ Ivica Vastic zur EURO 2008?

Barisic: Auf alle Fälle – notfalls als Maskottchen! Burgi verfügt über das nötige Niveau und über die Klasse. Außerdem kann er der Mannschaft mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit extrem viel helfen – auch außerhalb des Platzes. Und man kann sich auf ihn immer verlassen. Wer sonst lässt sich von einer Hochzeit loseisen und tanzt ein paar Stunde später beim Training an? Burgi ist ein Tier!

ÖSTERREICH: Was erwarten Sie am Sonntag beim Duell mit Klagenfurt?

Barisic: Einen schwer zu bespielenden Gegner, der super drauf ist und nix zu verlieren hat. Der Pacult Peter wird tiefstapeln und uns den Ball zuspielen. Aber ich sag: Nein, nein, ihr seid Favorit, ihr seid ja vor uns in der Tabelle. Nach der Partie schaut‘s hoffentlich anders aus.

ÖSTERREICH: Und wie sieht es mit eurer nicht immer ungetrübten Verhältnis aus?

Barisic: Mittlerweile ist es wieder sehr gut. Ich hoffe, dass wir uns nach dem Schlusspfiff nicht nur die Hand geben, sondern dass wir uns wieder umarmen.